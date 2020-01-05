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Готовим кутью в мультиварке: простой и полезный рецепт к Рождеству

Как приготовить традиционное угощение проще и полезнее

воскресенье, 5 января 2020, 07:00
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Ни для кого не секрет, что мультиварка очень сильно упрощает процесс готовки для многих современных хозяек. Но не все знают, что в этом чудо-устройстве можно готовить не только повседневную еду, но и настоящие праздничные угощения. В этом материале мы расскажем вам, как при помощи мультиварки можно легко сделать рождественскую кутью.

Итак, для приготовления кутьи вам понадобятся следующие ингредиенты: пшеница или рис (2 стакана по 160 мл), вода (3 стакана), мак (120 г), грецкие орехи (120 г), сухофрукты любые (200 г), мед (3 ст. л.), соль (1 щепотка), цукаты для украшения (по желанию).

Шаг 1: Крупу нужно промыть и отправить в чашу мультиварки. Затем ее следует залить водой, добавить соль и включить режим "Рис" или "Тушение", примерное время приготовления - 2 часа.

Шаг 2: Сухофрукты нужно промыть и залить кипятком на время, пока готовится крупа.

Шаг 3: Мак также нужно залить кипятком примерно на 40 минут.

Шаг 4: Готовую кашу нужно немного остудить, мак перетереть блендером или тыльной стороной столовой ложки.

Шаг 5: Жидкость от сухофруктов сливаем в отдельную емкость, она еще пригодится.

Шаг 6: Сухофрукты нужно нарезать на мелкие кусочки, а в жидкость от них добавить мед и перемешать до полного растворения.

Шаг 7: Теперь все ингредиенты нужно смешать в чаше мультиварки и дать им настояться примерно полчаса. Также можно подогреть будущую кутью на режиме "Тушение" минут 10-15.

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