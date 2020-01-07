Легкий салат с авокадо для разгрузки после праздников - рецепт и варианты приготовления

Авокадо - настоящий суперфуд. В нем содержится множество витаминов, микроэлементов и полезных растительных жиров, которые помогают не только насытить организм, но и поддержать фигуру. В этом материале мы поделимся с вами рецептом вкусного и легкого салата с авокадо.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: огурцы свежие (3 шт.), помидоры свежие (2 шт.), авокадо (1 шт.), сыр Фета (по вкусу), зелень для украшения, оливковое масло и лимонный сок для заправки, базилик сушеный (по вкусу).

Шаг 1: Все овощи, кроме авокадо, нужно помыть, почистить и нарезать на кубики.

Шаг 2: Авокадо следует помыть, разрезать на 2 части, удалить косточку при помощи ножа (достаточно просто плотно приложить лезвие и провернуть его, тогда косточка просто выпадет сама). Далее при помощи столовой ложки нужно достать из кожуры всю мякоть.

Шаг 3: В отдельной емкости размять авокадо вилкой, добавить базилик и сыр Фета. Учтите, что Фета - очень соленый продукт, поэтому не забывайте проверять количество соли на вкус.

Шаг 4: Добавьте к авокадо лимонный сок, тщательно перемешайте.

Шаг 5: Смешайте овощи, авокадо и сыр между собой. Добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте.

Шаг 6: Зелень мелко нарежьте и посыпьте ей салат. Блюдо готово!

Также вы можете заменить оливковое масло обычным растительным, но учтите, что оно менее полезно. Помидоры можно заменить сладким перцем. По желанию вы можете добавить в салат кунжут, различные специи и сыр.

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