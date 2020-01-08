Семейная пара нашла пропавшего пса в тюрьме - он стал кумиром заключенных

В декабре Американец Майкл Паркер из Алабамы готовил своего английского сеттера по кличке Суп к сезону перепелиной охоты. Мужчина обучал его выслеживать и приносить птиц, когда молодой пес увлекся и убежал в лес. В течение многих дней Паркер и его жена тщетно искали любимца в окрестностях, публиковали обращения в соцсетях и по 3 раза в день наведывались в местный приют для бездомных животных. Оказалось, все это время Суп находился в исправительном учреждении и жил как король.

Вскоре после того, как Суп потерялся в лесу, охранник тюрьмы Килби в округе Монтгомери нашел его на территории учреждения. Пес потерял свой ошейник, лежал рядом с грузовиком и выглядел напуганным. Инспектор пожалел собаку, накормил бисквитом, и они быстро подружились.

Суп следовал за своим спасителем по всему учреждению, и сразу же стал знаменитостью среди заключенных. Они начали отдавать симпатичной собаке свою еду - курицу, жареную говядину и даже десерты. На досуге Суп с удовольствием играл в баскетбол во дворе, ссорился со сторожевыми собаками и наслаждался всеобщим обожанием.

О том, где живет его любимый пес, Майкл Паркер узнал благодаря телефонному звонку от пользователя соцсети.

"Кто-то позвонил и сказал: Он в тюрьме Килби, они заботятся о нем и хотят его оставить", - цитирует Паркера издание Good News Network.

Когда Паркер приехал в исправительное учреждение, пес сразу же его узнал, начал прыгать на него и облизывать плачущего от радости мужчину. Он сразу же забыл о новых друзьях из тюрьмы, запрыгнул на пассажирское сиденье автомобиля своего хозяина и с удовольствием отправился домой.

Паркер решил поблагодарить временных опекунов Супа и согласился приводить щенка в исправительное учреждение на регулярные игровые сеансы.

"Мы собираемся взять его с собой в тюрьму, - сказала жена Паркера. - И мы собираемся угостить охранника пирогом с орехами!"

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