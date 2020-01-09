Готовим стол на Щедрий вечер: 7 блюд, без которых Старый Новый год не встречают

Совсем скоро наступит еще один знаменитый зимний праздник - Старый Новый год, перед которым идет Щедрый вечер. В этот день принято не только собираться с близкими и дарить подарки, но и накрывать пышный стол. В этом материале мы расскажем вам, какие блюда по традиции обязательно нужно подавать в этот праздник.

Вареники

Щедрый вечер, который отмечается накануне Старого Нового года 14 января, не зря называется именно так. В этот день принято устраивать настоящий пир, позволяя себе самые различные вкусности. Обязательным атрибутом праздничного стола являются вареники. Приготовить их можно на любой вкус и с самой разнообразной начинкой - с грибами, с ягодами, с крупой или творогом.

Но самыми популярными являются традиционные вареники с картошкой. Обычно их подают со сметаной и украшают мелко нарезанной зеленью. Праздничные вареники не обязательно лепить самостоятельно, но считается, что именно блюдо, сделанное своими руками, принесет больше пользы. И в этом есть доля истины, ведь такая еда будет не только более натуральной, но и послужит хорошим поводом провести вечер в кругу семьи за общим приготовлением.

Блины

Еще одно традиционное блюдо на Старый Новый год - блины. Чаще всего готовят тонкие блины, похожие на те, которые делаются на Масленицу. Начинка может быть самой разной, от сыра, различного фарша и творога, до рыбы, икры, варенья или сладкого крема. Тут каждый может включить фантазию и создать угощение по своему вкусу.

Колбасы

Считается, что на праздничном столе 14 января обязательно должны быть колбасы. И желательно, чтобы их было несколько видов. Можно красиво нарезать и разложить на праздничной тарелке 2-3 вида колбас из магазина, или же приготовить домашнюю колбасу своими руками.

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Свинина

Блюда из свинины тоже всегда подают в этот праздничный вечер. Можно приготовить на ужин холодец, запечь в духовке ребра с медом и специями, сделать битки или же приготовить жаркое.

Также хорошим вариантом будут различные закуски и жидкие блюда из свинины - небольшие котлетки, мясные рулеты, запеканки со свининой и овощами, мясные соусы или же горячий ароматный суп.

Щедрая кутья

На Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Но Щедрая кутья немного отличается от рождественской. В нее принято класть побольше различных ингредиентов.

Традиционный рецепт такой кутьи достаточно прост: нужно отварить пшеничную крупу (400 г), затем взять мак (200 г), залить его кипятком на 15 минут. После этого следует мелко нарезать грецкие орехи, миндаль, изюм и другие сухофрукты (чем больше их будет, тем более сладкой и ароматной получится кутья).

Мед (100 г) нужно залить горячей водой, перемешать и добавить к сухофруктам и орехам. Ну а в самом конце приготовления надо смешать все указанные ингредиенты между собой, добавить к ним столовую ложку сливочного масла и 1 столовую ложку коньяка.

Компот

На Старый Новый год очень часто варят различные компоты. Самым популярным является компот из сухофруктов. Его очень просто приготовить, достаточно взять любые сухофрукты на ваш вкус, залить их водой так, чтобы жидкости в кастрюле было вдвое больше, чем фруктов. Добавить сахар (если нужно) и варить на медленном огне около часа.

Блюда с салом

Важно, чтобы на праздничном столе на Щедрый вечер было сало или блюда из него. Можно как просто нарезать сало небольшими кусочками и подать его в качестве закуски, так и приготовить различные паштеты.

Например, вы можете пропустить сало через мясорубку, добавить специи и зелень, затем выложить эту массу в красивую посуду и украсить сверху колечками лука или веточками петрушки.

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