Готовим счастливый пирог на Старый Новый год: простой рецепт к праздничному столу

Старый Новый год, который празднуется традиционно 14 января, это не только повод собраться с близкими и провести приятный вечер. Также накануне отмечается знаменитый Щедрый вечер, когда принято готовить множество вкусностей и баловать себя и близких самыми различными угощениями.

Чтобы ваш праздничный стол был по-настоящему вкусным и оригинальным, мы подготовили рецепт необычного пирога. Это блюдо точно украсит ваш праздник и понравится всей семье. К тому же, в этом пироге ваши гости найдут небольшой сюрприз, о котором мы расскажем дальше.

Для приготовления пирога с интересным названием "Счастливый" вам понадобятся следующие ингредиенты: молоко (1 стакан), сливочное масло (70 г), яйцо куриное (1 шт.), сухие дрожжи (1 ч. л.), мука (5 стаканов), соль (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.). Для начинки: фарш (600 г), лук (2 шт.), соль и перец (по вкусу), желток (для смазывания).

Шаг 1: Дрожжи нужно растворить в заранее подогретом молоке. Добавить сахар, соль, размягченное сливочное масло и яйцо.

Шаг 2: Далее следует постепенно всыпать муку и тщательно замесить тесто.

Шаг 3: Тесто нужно раскатать и нарезать на небольшие полоски.

Шаг 4: Фарш нужно обжарить с мелко нарезанным луком до появления золотистого цвета.

Шаг 4: На середину каждой полоски нужно положить готовый фарш, затем каждую полоску нужно сложить вдвое и скрутить в рулетик.

Шаг 5: Сформированные рулетики нужно выложить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму для выпечки, формируя цветочек.

Шаг 6: Теперь настало время сюрприза. Возьмите монетку, промойте ее и заверните в бумагу для запекания. Спрячьте сюрприз в один из рулетиков. Считается, что тот, кому попадется эта монетка, может рассчитывать на удачу или загадывать какое-то желание.

загрузка...

Шаг 7: Из остатков теста следует вырезать цветы, листики или другие фигурки и красиво разложить их по поверхности пирога.

Шаг 8: Теперь пирог нужно смазать яичным желтком при помощи кондитерской кисти.

Шаг 9: Отправить пирог в духовку примерно на 1 час при температуре 180 градусов.

Также ранее мы рассказали про 7 блюд, без которых Старый Новый год не встречают.

Читайте на The Lime, как приготовить легкий чизкейк с джемом. Для создания этого десерта нужно всего лишь следовать простой пошаговой инструкции и знать несколько хитростей.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.