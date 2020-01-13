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Готовим дома форшмак по-одесски: классический рецепт и советы

Как самостоятельно приготовить популярную закуску

понедельник, 13 января 2020, 07:00
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Форшмак - популярная еврейская закуска из селедки. Ее можно подать как отдельное блюдо, или же намазать на крекеры или тосты. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить форшмак своими руками легко и быстро.

Для приготовления знаменитого одесского блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: селедка без костей (200 г), лук репчатый (треть небольшой луковицы), сливочное масло (20 г), растительное масло (1 ч. л.), зеленое яблоко (половинка), сливки (20 мл), белый хлеб (1-2 кусочка), яйцо (1 шт.), сливочный сыр или плавленный сырок (40 г), яблочный уксус (5 мл).

Шаг 1: Сначала селедку нужно нарезать на мелкие кубики.

Шаг 2: Затем хлеб следует залить сливками и хорошенько размять вилкой до получения однородной кашицы. Добавить сыр и размять еще раз.

Шаг 3: Яйцо надо сварить вкрутую, затем остудить под холодной водой и почистить от скорлупы.

Шаг 4: Нарезать вареное яйцо, треть луковицы и половинку зеленого яблока на максимально мелкие кусочки.

Шаг 5: Хлебную кашицу нужно немного отжать от сливок, затем следует добавить сливочное и растительное масло, уксус и тщательно смешать между собой все ингредиенты для закуски.

Шаг 6: Посолить и поперчить форшмак по вкусу и дать ему настояться 15-20 минут, чтобы вкус и аромат были более насыщенными и пряными.

Шаг 7: Готовую закуску можно посыпать мелко нарезанной зеленью и подавать к столу с хлебом, крекером, картошкой или как самостоятельное блюдо.

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