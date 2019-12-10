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Как приготовить вкусный жульен: простой рецепт к праздничному столу

Оригинальное блюдо для ваших гостей

вторник, 10 декабря 2019, 07:12
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Планируете вкусный стол на зимние праздники, но вам надоели привычные блюда? В этом материале мы расскажем, как приготовить оригинальное угощение, которым вы точно сможете удивить своих гостей. А приятнее всего то, что на создание этой вкуснятины не придется тратить большого количества времени.

Для приготовления жульена вам понадобятся следующие ингредиенты: шампиньоны (500 г), твердый сыр (300 г), сметана (200 г), лук репчатый (2 шт.), растительное масло, соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Для начала займемся грибами. Их нужно тщательно промыть и нарезать на 4 части.

Шаг 2: Затем нужно мелко нарезать лук и обжарить его на сковороде до золотистого цвета.

Шаг 3: Когда лук будет готов, нужно добавить к нему на сковороду грибы. Жарить их следует до готовности, это займет около 10-15 минут.

Шаг 4: Теперь надо добавить сметану, тщательно все перемешать, всыпать все специи и тушить блюдо около 5 минут. Если масса получится слишком жидкой, можно добавить немного муки.

Шаг 5: Будущий жульен нужно переложить в формочки или глиняные горшочки, посыпать тертым сыром и отправить в духовку на 5 минут при температуре 220 градусов.

Шаг 6: Когда сыр превратится в аппетитную корочку, жульен можно доставать из духовки и сразу же подавать к столу. Блюдо также можно украсить мелко нарезанной зеленью.

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