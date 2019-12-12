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Как приготовить отменное фуа-гра дома: пошаговый рецепт и советы

Как сделать знаменитый деликатес своими руками

четверг, 12 декабря 2019, 07:00
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Хотите по-настоящему удивить своих гостей в новогоднюю ночь? Мы предлагаем вам украсить праздничный стол настоящим деликатесом. Как приготовить знаменитый паштет "фуа-гра", потратив минимум времени и не покупая импортные продукты - читайте в этом материале.

Фуа-гра - легендарное блюдо французской кухни. Это паштет из гусиной или утиной печени, который считается деликатесом во всем мире. Не многие знают, что сделать это угощение могут не только французские мастера кулинарии, но и любая хозяйка. Нужно только знать несколько хитростей.

Итак, для приготовления простого паштета а-ля фуа-гра вам понадобятся следующие ингредиенты: куриная печень (400 г), сливочное масло (200 г), яйца (2 шт.), лук (2 шт.), белое сухое вино (100 мл), чеснок (2 зубчика), молотый мускатный орех (щепотка), тимьян (1 веточка), растительное масло (для жарки), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Куриную печень нужно промыть, почистить и опустить в воду со льдом на несколько часов.

Шаг 2: Лук надо нарезать кубиками и обжарить на небольшом огне до золотистого цвета.

Шаг 3: Затем следует добавить на сковороду листья тимьяна, нарезанный чеснок и вино. Тщательно перемешать все ингредиенты. Через пару минут посолите и поперчите блюдо по вкусу и снимите сковороду с огня.

Шаг 4: Печень переложите в дуршлаг и промойте кипятком. Когда вся вода стечет, переложите печень в блендер.

Шаг 5: Соедините все продукты и при помощи блендера измельчите их в однородную кашицу. Не переживайте, если будущий паштет покажется вам жидким.

Шаг 6: Переложите паштет в чистые банки с закруткой, поставьте их в кастрюлю с горячей водой. Уровень воды должен быть не выше закрутки.

Шаг 7: Разогрейте духовку до 100 градусов и отправьте туда кастрюлю с банками на 90 минут. После этого дайте банкам хорошенько остыть, закройте их крышками и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

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