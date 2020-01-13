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Как Шрек и Гомер Симпсон выглядели бы на самом деле: блогер превращает персонажей в реальных людей

Человеческие лица в работах парня получили даже Сквидвард и Соник

понедельник, 13 января 2020, 20:12
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Однажды блогер Робсон Лами заинтересовался вопросом, как в реальной жизни могли бы выглядеть персонажи популярных мультфильмов. С того времени эксперименты в фотошопе стали его увлечением, а такие герои как Гомер Симпсон, Рик Санчез и его внук Морти, Шрек и другие получили человеческие обличья.

Все ли эксперименты Робсона удачные? Этот вопрос спорный, так как некоторые персонажы получаются довольно криповыми. Как вот, к примеру, унылый Сквидвард из мультфильма "Губка Боб" или Соник, который тоже получил человеческое лицо.

Гомер СимпсонФото: reddit.com

На Reddit сегодня можно отыскать не только итоговые фото Робсона, но и короткие видео, на которых запечатлен процесс его работы в фоторедакторе. В 5-минутных роликах мастер фотошопа из разных частей человеческих лицо собирает популярных персонажей. При этом все по канону: большие глаза, растянутые рты. Учитываются малейшие детали, вплоть до морщин.

Так, видео с превращением Сквидварда в человека собрало на YouTube более 400 тыс. просмотров. И пусть далеко не все пользователи видеохостинга соглашаются с тем, что это видео интересно смотреть (некоторые признались, что на каком-то момент им просто стало отвратительно), мастерством парня восхищаются искренне.

Рик Санчез ("Рик и Морти")Фото: reddit.com

Морти ("Рик и Морти")Фото: reddit.com

ШрекФото: reddit.com

Вуди ("История Игрушек")Фото: reddit.com

СоникФото: reddit.com

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