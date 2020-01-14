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Блогер показал видео с кошкой и Twitter сошел с ума - это оптическая иллюзия, которую едва разгадали

Присмотритесь внимательно. В какую сторону оборачивается кошка?

вторник, 14 января 2020, 19:18
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Пользователи Twitter не находят себе места из-за новой оптической иллюзии, которой также поделился отчаявшийся блогер. На коротком видео зрителям демонстрируется силуэт черной кошки. Животное вращается будто вокруг своей оси, но все не просто так.

"Боже, помогите мне. Скажите, в какую сторону крутится эта кошка? Я, походу, еб**лся с этим видео", - написал автор поста. А все дело в том, что каждый зритель ролика видит его по-разному. Для кого-то кошка крутится только в левую сторону, для кого-то - в правую. А для некоторых вообще в обе стороны поочередно.

Видео настолько озадачило пользователей, что собрало в соцсети почти 4 тыс. лайков и сотни комментариев, в которых зрители не верят в происходящее. На первый взгляд вопрос казался очевидным, но проскролив ленту вверх и вниз, некоторые возвращались обратно к ролику, и на этот раз кошка начинала крутиться в противоположную сторону.

"Что за магия, блин?!", "Пожалуйста, объясните, как это работает. Я с ума сойду с ним", "Я была уверена, что она крутится влево. Вернулась - уже крутится вправо. Как это вообще?" - удивляются под постом.

На радость самым взволнованным нашелся добрый человек, который взялся объяснить, как именно работает эта жестокая оптическая иллюзия. "Так как нет ничего, кроме контуров, ты не можешь определить, например, хвост проходит ближе к тебе или за ее телом, поэтому это просто рандом твоего мозга, и ты, кстати, можешь это изменить", - указал в комментариях один из участников дискуссии.


И правда, попробуйте сконцентрироваться на разных частях тела животного. Через мгновение она действительно изменит сторону поворота.

  • Ранее в соцсетях стала популярной новая оптическая загадка - попробуйте отыскать кошку среди 139 голубей. В среднем на поиски котенка пользователям требуется 18 секунд.

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