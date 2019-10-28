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В сети стала популярной новая оптическая загадка: отыщите кошку среди 139 голубей

В среднем на поиски котенка пользователям требуется 18 секунд

понедельник, 28 октября 2019, 14:30
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Во вторник, 29 октября, жители США отпраздную национальный день кошек. К этой дате один из местных производителей корма для животных опубликовал в сети оптическую головоломку - картинку со 139 голубями. Пользователям соцсети предложили отыскать на изображении одну кошку. И она действительно там есть.

Картинка довольно быстро стала популярной и разошлась по аккаунтам и пабликам в Reddit и Twitter. В среднем на поиски котенка пользователям требуется 18 секунд. Хотя некоторые справляются с задачей быстрее. Попробуйте и вы.

На тот случай, если вам не удалось отыскать котенка, мы публикуем ответ: серая кошка находится чуть выше правого нижнего угла изображения.

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