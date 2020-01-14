Как приготовить вкусный плов в мультиварке: пошаговый рецепт и советы

Многим кажется, что приготовление ароматного и вкусного плова - непростое занятие, требующее большого количества времени и специальных умений. Но, на самом деле, это блюдо можно легко приготовить в домашних условиях. Особенно при наличии мультиварки.

Итак, для приготовления простого плова в мультиварке вам понадобятся следующие ингредиенты: свинина (1 кг), морковка (300 г), лук репчатый (1-2 шт.), рис (500 г), чеснок (1-2 зубчика), соль и перец (по вкусу), лавровый лист (1 шт.), вода (700 мл.).

Шаг 1: Сначала свинину нужно промыть под проточной водой и нарезать на небольшие кубики.

Шаг 2: Затем морковку и лук надо почистить, луковицу следует мелко нарезать, а морковку натереть на крупной терке.

Шаг 3: Чеснок нужно почистить и пропустить через пресс или нарезать ножом на максимально мелкие кусочки.

Шаг 4: Чашу мультиварки надо смазать растительным маслом, чтобы плов не пригорел.

Шаг 5: Теперь следует насыпать в чашу рис и залить его водой. Аккуратно размешать, чтобы рис равномерно пропитался жидкостью.

Шаг 6: Сверху на рис нужно выложить свинину, нарезанный лук, натертую на терке морковку. Затем добавить чеснок, соль, перец и лавровый лист. Все ингредиенты следует аккуратно и тщательно перемешать между собой.

Шаг 7: Готовить плов нужно в режиме "Плов" 1 час.

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