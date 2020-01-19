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Легкий диетический кус-кус с овощами и куриным филе: простой рецепт на каждый день

Как приготовить полезное и вкусное блюдо за полчаса

воскресенье, 19 января 2020, 07:00
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Далеко не вся здоровая и вкусная еда требует длительного процесса приготовления и различных экзотических продуктов. В этом материале мы поделимся с вами рецептом блюда, на которое вам нужно будет потратить всего полчаса времени. Также вам понадобятся самые простые ингредиенты.

Итак, для приготовления кус-куса вам нужны: кус-кус (крупа, 1 упаковка), замороженные овощи (1 упаковка), куриное филе (2 шт.), зелень (1 пучок), лимонный сок (0.5 ч. л.), соевый соус (0.5 ч. л.), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно заняться куриным филе. Его следует промыть под проточной водой, нарезать на несколько кусочков и отварить до полной готовности. Обычно этот процесс занимает около 20 минут.

Шаг 2: Пока филе варится, поставьте также вариться замороженные овощи. Просто залейте их водой и отправьте на плиту также минут на 20.

Шаг 3: Теперь закипятите воду в чайнике. Затем залейте ей кус-кус так, чтобы воды было вдвое больше, чем крупы. Перемешайте и дайте настояться около 10-15 минут. Главная прелесть кус-куса в том, что его не обязательно варить на плите.

Шаг 4: Зелень мелко нарежьте, подготовьте соевый соус, лимонный сок и другие приправы.

Шаг 5: Когда куриное филе будет готово, промойте его под холодной водой, чтобы немного остудить. Затем нарежьте на небольшие кусочки. Также слейте воду из кастрюли с готовыми овощами.

Шаг 6: Добавьте нарезанное куриное филе, овощи, зелень и приправы в кус-кус, тщательно перемешайте все ингредиенты. Блюдо готово! По желанию, можно добавить в кашу сыр Фета или брынзу.

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