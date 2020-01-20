RU  UA

Лайм

Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире

Месси ходит на прогулку, играется с игрушками, моется в ванной и отдыхает на диванах

понедельник, 20 января 2020, 19:42
читати статтю українською

Пауки, змеи и гигантские улитки в качестве домашних питомцев? Этим уже давно никого не удивишь. Но можете ли вы представить, каково это жить в квартире с пумой? Жители российского города Пенза не только воспитывают дома кошечку с весом более 30 кг, но и охотно делятся снимками и фотографиями ее жизни в Instagram.

Своего любимца Александр и Мария Дмитриевы назвали Месси - в честь знаменитого футболиста. В квартире пары пума оказался случайно еще в 2016 году, все эти годы животное живет там жизнью избалованного кота.

Фото: instagram.com/l_am_puma

Несколько лет назад Месси продали в местный зоопарк. Тогда ему было всего три месяца. Со временем местные специалисты стали отмечать, что вес и размер животного не соответствуют его возрасту. Так у пумы обнаружили ряд проблем со здоровьем.

Обследовав животное, ветеринары пришли к выводу, что Месси не выживет. Во всяком случае в зоопарке или просто на природе. Пуме требовался тщательный уход и регулярный присмотр. Животное собирались усыпить, но Александр и Мария вовремя узнали о ситуации.

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Как признаются Александр и Мария в Instagram, они с первого взгляда на Месси поняли, что это любовь. Подготовив жилье для довольно крупной кошки, пара забрала пуму домой и вскоре сумела поправить ее самочувствие. Животное ходит с хозяевами на прогулку, играется дома с игрушками, моется в ванной и отдыхает на диванах.

загрузка...

Как и каждый питомец, Месси может заиграться и добавить хозяевам хлопот. Но ни Александр и Мария не чают в нем души, прощают баловство и неосторожность.

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

  • Семейная пара нашла пропавшего пса в тюрьме. Пока хозяева искали питомца, он по-царски жил в исправительном учреждении, где стал кумиром заключенных.
  • А вот история о том, как немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену. Она напоминает о том, какими чуткими и понимающими могут быть собаки.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные, истории

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Готовимся ко Дню святого Валентина: 10 простых, но креативных подарков парню

Что подарить мужчине на День влюбленных

Готовим дома рассольник с рисом и солеными огурцами - простой рецепт на каждый день

Как легко и быстро приготовить сытное и полезное блюдо

Легкий диетический кус-кус с овощами и куриным филе: простой рецепт на каждый день

Как приготовить полезное и вкусное блюдо за полчаса

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: