Семья из России спасла пуму от усыпления, теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире

Пауки, змеи и гигантские улитки в качестве домашних питомцев? Этим уже давно никого не удивишь. Но можете ли вы представить, каково это жить в квартире с пумой? Жители российского города Пенза не только воспитывают дома кошечку с весом более 30 кг, но и охотно делятся снимками и фотографиями ее жизни в Instagram.

Своего любимца Александр и Мария Дмитриевы назвали Месси - в честь знаменитого футболиста. В квартире пары пума оказался случайно еще в 2016 году, все эти годы животное живет там жизнью избалованного кота.

Фото: instagram.com/l_am_puma

Несколько лет назад Месси продали в местный зоопарк. Тогда ему было всего три месяца. Со временем местные специалисты стали отмечать, что вес и размер животного не соответствуют его возрасту. Так у пумы обнаружили ряд проблем со здоровьем.

Обследовав животное, ветеринары пришли к выводу, что Месси не выживет. Во всяком случае в зоопарке или просто на природе. Пуме требовался тщательный уход и регулярный присмотр. Животное собирались усыпить, но Александр и Мария вовремя узнали о ситуации.

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Как признаются Александр и Мария в Instagram, они с первого взгляда на Месси поняли, что это любовь. Подготовив жилье для довольно крупной кошки, пара забрала пуму домой и вскоре сумела поправить ее самочувствие. Животное ходит с хозяевами на прогулку, играется дома с игрушками, моется в ванной и отдыхает на диванах.

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Как и каждый питомец, Месси может заиграться и добавить хозяевам хлопот. Но ни Александр и Мария не чают в нем души, прощают баловство и неосторожность.

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

Фото: instagram.com/l_am_puma

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