7 ошибок вечернего макияжа, которыми запросто испортить все

Вечерний макияж - дело тонкое. Тут очень важно чувствовать грань между красивым нарядным луком и вызывающим, вульгарным образом. В этом материале мы расскажем вам о главных ошибках в вечернем мейкапе, чтобы ваш стиль всегда был безупречным и уместным.

Обилие блесток

Вечерний макияж позволяет использовать яркие блестки и прочие подобные украшения. Но важно помнить, что все должно быть в меру. Если вы нанесли блестящие тени, откажитесь от блесток на губах.

Или же, если вы используете тональные или контурирующие средства с шиммером, стоит также воздержаться от слишком сверкающих продуктов на глазах, губах и ресницах. Иначе вы будете выглядеть как кукла Барби. Или Филипп Киркоров во время гастролей.

Акцент на глаза и губы одновременно

Это одна из главных ошибок не только вечернего мейкапа, но и макияжа в целом. Ярко красить одновременно и глаза и губы - моветон. Все бьюти-гуру в один голос утверждают, что притягивать взгляд должно что-то одно.

Если вы используете цветные тени или делаете крупные стрелки, откажитесь от яркой помады. И наоборот, если у вас яркие губы, макияж глаз должен оставаться сдержанным.

Большое количество тональных средств

Интернет пестрит множеством роликов, которые показывают, что для "идеального" макияжа нужно нанести сначала праймер, потом консилер, потом тональный крем, затем хайлейтер, бронзер, румяна... На самом деле, такое обилие корректирующих средств хорошо смотрится только при определенном освещении. И подходит скорее для фото или видеосъемки, чем для обычной жизни.

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Достаточно подобрать хороший тон и остановиться на румянах или бронзере. Также хорошо смотрится хайлайтер в уголках глаз и над верхней губой. Но не стоит наносить его на всю поверхность лица, это создаст неприятный эффект жирности и моментально проявит все недостатки кожи.

Слишком грубые брови и стрелки

Макияж бровей и глаз в вечернем мейкапе может быть ярче, чем в дневном. Но он все равно должен оставаться аккуратным и элегантным. Слишком толстые стрелки, огромные брови с четким контуром - все это зрительно делает образ более грубым и менее привлекательным.

Жесткий контуринг

Контуринг нужен далеко не всем. Но, если вы все-таки считаете, что вам он подходит, старайтесь максимально растушевывать все линии. Иначе лицо словно делится на светлые и темные пятна. Это может неплохо смотреться на фото, но в жизни выглядит, как неестественная маска.

Огромные ресницы

Накладные ресницы давно ушли в прошлое. Поэтому не стоит использовать их для чего-либо, кроме фотосессий. Но, если вам хочется удлиннить свои ресницы и выглядеть хорошо, можно воспользоваться хитростью. Накладные ресницы можно аккуратно подстричь, чтобы они смотрелись естественно. Также сейчас существует множество способов наращивания ресничек, которые хорошо держат форму и выглядят натурально и красиво.

Оверлайнинг

Так называется прием, когда губы или другую часть лица специально обворят карандашом или другим лайнером не по естественному контуру, а выходя за его рамки. Название происходит от английского "Overline", что значит "Выходить за контуры".

Многие используют эту технику, чтобы зрительно увеличить объем губ. Но, к сожалению, это хорошо выглядит только на расстоянии. Вблизи оверлайнинг очень сильно заметен. Стоит ли говорить, что чаще всего выглядит он немного нелепо и совсем не естественно и аккуратно?

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