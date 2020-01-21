Нежный грибной крем-суп за 30 минут: рецепт и советы приготовления

Совсем не обязательно тратить кучу времени на приготовление диетической еды. В этом материале мы поделимся с вами рецептом вкусного, легкого и полезного супа, который можно приготовить всего за полчаса. Для этого вам понадобятся самые простые продукты.

Итак, для приготовления супа вам нужны следующие ингредиенты: шампиньоны сырые (400 г), зелень (1 пучок), овощной бульон (400 мл), чеснок (2 зубчика), сливки (500 мл), лук репчатый (1 шт.), соль и перец (по вкусу), растительное масло (для жарки).

Шаг 1: Для начала нужно приготовить овощной бульон. Для этого просто отварите любые овощи на ваш вкус до полной готовности. Вареные овощи потом можно использовать для любого другого блюда. Также можно заменить овощной бульон куриным.

Шаг 2: Лук нужно почистить и нарезать на мелкие кусочки.

Шаг 3: Шампиньоны помыть и нарезать на небольшие кубики.

Шаг 4: Обжарить грибы и лук на небольшом количестве растительного масла примерно 5-7 минут.

Шаг 5: Переложить грибы и лук в бульон, довести до кипения. Добавить пропущенный через пресс чеснок.

Шаг 6: Теперь нужно добавить мелко нарезанную зелень и влить в будущий суп густые сливки. Посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 7: Снять кастрюлю с огня и перемолоть все ингредиенты блендером до состояния пюре. Подавать крем-суп можно сразу же, добавив в него немного сухариков или нежирной сметаны.

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