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Готовим классический закарпатский Банош дома: рецепт и секреты местной кухни

Как приготовить знаменитое блюдо своими руками

суббота, 18 января 2020, 07:00
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Банош - знаменитое гуцульское блюдо. Оно славится не только своими вкусовыми качествами, но и сытностью. А интереснее всего то, что приготовить банош своими руками проще простого, ведь для этого нужно совсем немного времени и несколько обычных продуктов.

Итак, для приготовления баноша вам понадобятся следующие ингредиенты: кукурузная крупа (1 стакан), молоко (2 стакана), сметана (3 ст. л.), козий сыр (по вкусу), соль и перец.

Шаг 1: Для начала нужно сварить кашу. Молоко следует довести до кипения в небольшой кастрюле, затем всыпать в него кукурузную крупу. Делать это нужно аккуратно и постепенно, постоянно помешивая.

Шаг 2: Когда каша станет густой, нужно добавить сметану. Будущий банош нужно постоянно перемешивать во время всего процесса готовки. После добавления сметаны нужно варить кашу еще 5-7 минут.

Шаг 3: Теперь в банош нужно добавить соль и перец, тщательно перемешать, убрать с огня и дать постоять 10 минут.

Шаг4: Разложить банош по тарелкам, положить посередине козий сыр, брынзу или фету. Количество сыра вы можете выбрать на свое усмотрение. Также в кашу можно положить немного сливочного масла, шкварки, мелко нарезанную зелень или различные приправы.

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