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Тушим капусту без мяса: пошаговый рецепт сезонной закуски

Как быстро приготовить оригинальное и простое блюдо

четверг, 23 января 2020, 07:00
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Тушеная капуста - очень полезная и вкусная закуска. Также прелесть этого угощения в том, что его можно приготовить очень быстро, используя самые простые продукты. В этом материале мы расскажем вам, как это сделать и что для этого потребуется.

Итак, для приготовления быстрой тушеной капусты без мяса вам будут нужны следующие ингредиенты: капуста белокачанная (половина качана), лук репчатый (2 шт.), морковь (1 шт.), помидоры (2 шт.), петрушка (несколько веточек), растительное масло (2 ст. л.), соль и перец (по вкусу), томатная паста, молотый кориандр (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно помыть и нашинковать белокачанную капусту.

Шаг 2: Теперь надо почистить и нарезать мелкой соломкой лук.

Шаг 3: Морковку помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Шаг 4: Помидоры нарезать на небольшие кубики.

Шаг 5: Лук обжарить на растительном масле около 5 минут.

Шаг 6: Добавить к луку морковку и капусту, перемешать. Затем добавить помидоры, посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 7: Добавить оставшиеся специи и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 20 минут.

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