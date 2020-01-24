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Кот так обожает бананы, что смотреть на его фото даже немного неловко - вот оно, райское наслаждение

За жизнью кота по имени Бин в Instagram следят уже 12 тыс. пользователей

пятница, 24 января 2020, 13:40
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Сколько за животными ни наблюдай, они все равно найдут чем удивить. Так, к примеру, хозяйка милахи-кота по имени Бин, еще в совсем раннем возрасте питомца заприметила его необыкновенную страсть к бананам. Со временем она никуда не делась, и не фотографировать те моменты наслаждения любимым лакомством было бы просто преступлением.

Самое забавное в этой ситуации, что кот предпочитает не есть бананы, а облизывать. Когда рядом с ним оказывается любимый деликатес, Бин тут же теряет связь с реальностью. Однажды его хозяйка стала снимать моменты райского наслаждения, чем прославила кота в соцсетях.

Фото: instagram.com/cat.named.bean

По словам хозяйки, страсть к бананам она наблюдает с раннего возраста Бин. Но приступы особой любви, когда кот может уединиться с лакомством и полностью отдаться наслаждению, происходят у него не так уж часто - порой один или два раза в месяц.

Помимо бананов Бин обожает брюссельскую капусту и латук, но на первое место среди любимых вкусняшек ничто и никогда даже не претендовало.

Фото: instagram.com/cat.named.bean

Фото: instagram.com/cat.named.bean

Фото: instagram.com/cat.named.bean

Фото: instagram.com/cat.named.bean

Фото: instagram.com/cat.named.bean

Фото: instagram.com/cat.named.bean

За жизнью кота в Instagram следят уже 12 тыс. пользователей. Отдельные фотографии с бананами собирают в соцсети десятки тысяч лайков. Как признается хозяйка животного, выкладывать некоторые фото Бин ей иногда даже неловко, настолько они кажутся ей личными.

Фото: instagram.com/cat.named.bean

  • Семья из России спасла пуму от усыпления и теперь она живет жизнью избалованного кота в их квартире. Месси ходит на прогулку, играется с игрушками, моется в ванной и отдыхает на диванах.
  • А вот история о том, как немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену. Она напоминает о том, какими чуткими и понимающими могут быть собаки.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные, истории

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