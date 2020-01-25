Легкие сырники-пампушки с джемом на завтрак: простой рецепт и советы приготовления

Сытный и вкусный завтрак не обязательно нужно долго готовить. В этом материале мы поделимся с вами рецептом блюда, которое точно понравится всей вашей семье. А на его приготовление вам потребуется совсем немного времени.

Итак, для приготовления сырников вам понадобятся следующие ингредиенты: творог нежирный (400 г), яйцо (1 шт.), мука (чуть больше половины стакана), сахар (по вкусу), ванильный сахар (по вкусу), соль (щепотка), масло растительное (для жарки), сметана и джем (для подачи).

Шаг 1: Сначала нужно выложить в миску творог и яйцо и размять все это вилкой до однородного состояния.

Шаг 2: Теперь следует добавить ванильный и обычный сахар и щепотку соли, все тщательно перемешать.

Шаг 3: Всыпать муку и замесить тесто. Важно следить, чтобы мука не слипалась в комочки.

Шаг 4: Разогреть сковороду, из теста сформировать шарики и обжарить их с обеих сторон до появления красивой золотистой корочки. Чтобы тесто не липло к рукам, пальцы можно периодически смачивать в прохладной воде.

Шаг 5: Готовые сырники переложить на тарелку для подачи, полить сметаной и украсить любым джемом на ваш вкус.

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