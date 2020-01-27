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Готовим зразы по-польски с ветчиной и грибами: пошаговый рецепт и советы

Как приготовить оригинальное сытное блюдо для всей семьи

понедельник, 27 января 2020, 07:00
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Не знаете, что приготовить на обед для всей семьи, чтобы получилось вкусно, сытно и не пришлось тратить слишком много времени и сил? В этом материале мы поделимся с вами рецептом оригинального блюда, которое наверняка понравится и вам, и вашим близким.

Итак для приготовления зраз вам понадобятся следующие ингредиенты: картофель (2 кг), ветчина (400 г), шампиньоны (400 г), лук репчатый (3 шт.), яичный желток (3 шт.), мука (1 стакан), соль (3 г), перец молотый (2 г), растительное масло (200 мл), сметана (2 стакана), огурец (1 шт.).

Шаг 1: Картофель нужно почистить и натереть на крупной терке. В этом рецепте указано количество ингредиентов на 10 порций. Если вам нужно меньше, просто разделите все количество на 2 и используйте половину.

Шаг 2: Теперь нужно добавить желтки, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Шаг 3: Постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.

Шаг 4: Разделить тесто на небольшие шарики примерно 5 на 5 сантиметров.

Шаг 5: Теперь нужно приготовить начинку. Для этого надо нарезать грибы на мелкие кусочки, измельчить ветчину и лук.

Шаг 6: Все ингредиенты для начинки немного обжарить на сковороде, примерно 5 минут.

Шаг 7: Дать начинке немного остыть. Теперь раскатать шарики из теста, положить внутрь начинку и защипнуть края, формируя зразы.

Шаг 8: Ображивать зразы на среднем огне с обеих сторон до появления красивой румяной корочки.

Шаг 9: Подавать зразы следует со сметаной. Также можно присыпать их мелко нарезанной зеленью.

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