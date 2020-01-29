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Как приготовить дома кокосовое печенье без консервантов: простой рецепт на каждый день

Как самостоятельно сделать простой и полезный десерт к чаю

среда, 29 января 2020, 07:05
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Кокос - очень полезный продукт. Он богат различными витаминами и микроэлементами. Поэтому домашнее кокосовое печенье - не только вкусное лакомство, но и отличная питательная добавка в вашем семейном рационе. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить такое печенье без особых усилий.

Итак, для приготовления кокосового печенья вам понадобятся следующие ингредиенты: кокосовая стружка (2 пакетика, или 1 целый кокос), сахар (40 г), куриное яйцо (1 шт.).

Шаг 1: Если вы используете готовую стружку, этот шаг можно просто пропустить. Если же у вас настоящий целый кокос, его нужно сначала пробить или просверлить, чтобы вылить из него молочко. Затем расколоть, достать мякоть. После этого мякоть отправить в духовку или микроволновку на небольшой температуре. Готовить кокос нужно до тех пор, пока он не станет сухим. Теперь надо натереть его на мелкой терке или измельчить при помощи блендера.

Шаг 2: Кокосовую стружку нужно соединить с сахаром.

Шаг 3: Затем следует добавить яйцо и хорошенько перемешать "тесто" для печенья, чтобы все ингредиенты распределились равномерно. Убрать смесь в холодильник на 15 минут.

Шаг 4: Противень нужно застелить бумагой для выпечки, сделать из кокосовой массы шарики и равномерно разложить их по всей поверхности. Немного прижать сверху ладонью или ложкой, чтобы придать печенью плоскую форму.

Шаг 5: Выпекать печенье нужно при температуре 180 градусов 15-20 минут до румяности. После этого печенье следует немного остудить, чтобы оно лучше держало форму.

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