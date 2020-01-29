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В сети отыскали самого борзого пса - он весит всего пару кг, но выглядит как первый пацан на районе

Знакомьтесь, это Чико и его банда, они - новые звезды Инстаграма

среда, 29 января 2020, 13:02
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Любители мемов и забавных фотографий с животными продолжают находить на просторах Инстаграм поистине уникальных представителей фауны. Недавно звездой соцсети стал новый угрюмый котейка по кличке Мяу-Мяу, теперь же блогеры сходят с ума, закидывая лайками фотографии брюссельского гриффона по кличке Чико.

Все дело в том, из-за искривления челюсти пес всегда выглядит как дерзкий паренек с района. Завоевать сердца инстаграмеров Чико помогает не только внешность, но и уморительные костюмы, которые для него придумывает хозяйка.

Фото: instagram.com/hazelandthegang

Как это часто бывает, внешность Чико обманчива, утверждает женщина. Мордаха пса скрывает его настоящий характер, любовь к общению и вниманию людей. 47-летняя Бель Эванс вспоминает в соцсети, что в свое время влюбилась в питомца с первого взгляда. Кто же знал, что их жизнь в маленьком доме в Вирджинии (США) будет настолько разнообразной.

Фото: instagram.com/hazelandthegang

Фото: instagram.com/hazelandthegang

Фото: instagram.com/hazelandthegang

Фото: instagram.com/hazelandthegang

Заметив необыкновенную внешность Чико, женщина создала его личную страницу в Инстаграм. Эксперимент оказался успешным и сегодня за яркой модельной жизнью этого парниши следят уже более 9 тыс. пользователей.

Помимо Чико, женщина держит еще троих собак. Время от времени они также составляют ему компанию в новых фотосессиях для соцсети.

  • А пока вы допиваете кофе, почитайте историю, как пес помешал хозяйке вылететь в охваченный коронавирусом Ухань. Вполне возможно, что он спас ей жизнь, ведь сегодня выбраться из города уже не так просто.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: мемы, животные

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