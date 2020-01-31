Илон Маск выпустил свой танцевальный трек - говорит, все написал сам

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и Space X Илон Маск выпустил свой авторский трек Don’t Doubt Ur Vibe в стиле EDM (электронной танцевальной музыки) и разместил его на SoundCloud.

На личной странице в Twitter Маск сопроводил эту новость несколькими снимками из студии и заверил своих фолловеров, что записал трек самостоятельно.

В своем треке Маск призывает слушателя не сомневаться в своих эмоциях, порывах, в треке также встречается фраза Because it's true, что можно перевести как "Потому что это так", "Потому что это правда".

С момента публикации на стриминговом сервисе трек послушали более 300 тыс. пользователей, свыше 5 тыс. из них отметили композицию лайком.

Фото: twitter.com/elonmusk

Фото: twitter.com/elonmusk

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