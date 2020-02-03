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Когда стричь волосы в феврале 2020 - смотрим в лунный календарь

В какие дни можно делать стрижку

понедельник, 3 февраля 2020, 20:00
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Планируете сделать новую стрижку в феврале 2020 года, или же хотите просто немного освежить прическу? Тогда сначала вам стоит свериться со списком дней, в которые можно заниматься подобными делами. Ведь считается, что лунный цикл очень сильно влияет на рост волос и их состояние.

Если выбрать правильный день для стрижки, волосы будут более послушными, здоровыми и красивыми. Также они будут лучше держать форму и хорошо отрастать. А вот в том случае, если постричься в неблагоприятную дату, можно наоборот навредить своей прическе.

Почему Луна влияет на волосы

Эксперты утверждают, что влияние спутника Земли на рост и состояние волос научно объяснимо. Луна имеет способность по-разному действовать на всю жидкость на поверхности нашей планеты. Как известно, организм человека на 80 процентов состоит именно из жидкости, поэтому в фазе роста Луны происходит приток крови к волосяным луковицам. Благодаря этому рост волос ускоряется.

Когда можно и нельзя стричь волосы в феврале

Итак, в какие же дни февраля можно смело заниматься стрижкой волос? Мы уже собрали всю информацию и готовы поделиться ей с вами. Благоприятными днями для стрижки в феврале 2020 года будут следующие даты:

  • 1 февраля,
  • 3 февраля,
  • 4 февраля,
  • 5 февраля,
  • 11 февраля,
  • 20 февраля,
  • 29 февраля.

Эти дни прекрасно подойдут для любых парикмахерских процедур. Также достаточно безопасно будет делать стрижку в следующие даты (они менее благоприятны, но все-таки не слишком опасны):

  • 8 февраля,
  • 24 февраля,
  • 25 февраля,
  • 27 февраля.

А вот однозначно не стоит делать стрижку 16, 21 и 22 числа последнего месяца этой зимы. Это может привести к неприятным последствиям.

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