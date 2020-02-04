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10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве

Где провести День влюбленных 2020

вторник, 4 февраля 2020, 19:08
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Не знаете, где провести самый романтический праздник года? В этом материале мы поделимся с вами самыми интересными местами, куда можно пойти 14 февраля. Наши эксперты уже узнали, какие мероприятия будут проходить в украинской столице в День влюбленных, и готовы поделиться с вами всеми подробностями.

Для начала, расскажем про концерты. 14 февраля в Киеве их будет немало. Например, в столице пройдет шоу "ПРОЛЮБОВ", на сцене этого мероприятия можно будет увидеть многих знаменитых артистов - группы "Друга ріка", "Скрябин", LETAY. Все они будут исполнять чувственные песни о любви.

Также в этот день в Киеве выступят знаменитый эпатажный рэпер и бывший участник группы "Грибы" Kyivstoner и стильная и экстравагантная Лайма Вайкуле.

Если вы любите красочные зрелища, можно посетить шоу легендарного Cirque Du Soleil, их программа будет проходить с 13 по 16 февраля во Дворце Спорта. А в Национальном дворце искусств "Украина" можно будет посмотреть знаменитый мюзикл Notre Dame de Paris Le Concert.

Для любителей юмора тоже есть несколько вариантов празднования. Например, "Очень романтичный Stand Up" в киевском October Hall, или Самый Романтичный Стендап в Fedoriv Hub.

Ну а в том случае, если вы предпочитаете прогулки по улице, мы рекомендуем вам отправиться на Софийскую площадь, Подол или же на ВДНГ. Все эти площадки порадуют вас праздничными развлечениями и яркими декорациями.

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