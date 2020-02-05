RU  UA

Лайм

Парень решил юморнуть о коронавирусе на борту самолета - цена этой шутки оказалась слишком высокой

Инстаблогер раскаялся в содеянном, но с рук ему эта выходка просто так не сошла

среда, 5 февраля 2020, 12:50
читати статтю українською

Канадский инстаблогер Поток Филипп решил набить себе подписчиков и для этого зашутил в салоне самолета о коронавирусе. Обратившись к 243-м пассажирам и экипажу лайнера, шутник объявил, что недавно побывал в провинции Хунань и теперь чувствует себя нехорошо. Вряд ли он подозревал, чем закончится вся эта история.

Учитывая волнения, которые наблюдаются во всем мире из-за эпидемии коронавируса, пранк паренька не оценили. Согласно инструкциям, экипаж был вынужден развернуть самолет. Оправдываться шутнику уже пришлось перед полицейскими, хотя выходка все равно не сошла ему с рук, пишет Daily Mail.

Фото: instagram.com

Согласно источнику, борт направлялся из Торонто на Ямайку. Выждав какое-то время, парень встал в проходе самолета и отстрелял заготовленную речь: "Прошу вашего внимания. Я только что вернулся из провинции Хунань, столицы коронавируса. И чувствую себя не очень хорошо".

Как того и ожидал блогер, заявление не на шутку взволновало пассажиров и экипаж. Вскоре его попросили надеть маску и резиновые перчатки. Но еще через какое-то время ситуация получила и вовсе неожиданный поворот - лайнер решили развернуть.

По возвращению в Торонто блогера сразу обследовали медики, но обнаружили лишь синдром острого шутизма. Далее парня уже передали правоохранительным органам.

"Этот парень подумал, что это смешно, но на самом деле это очень странно. Мы все были очень разочарованы, просто развернуть 240 человек, это так эгоистично. Мы потеряли день отпуска", - возмутилась одна из пассажирок.

Позже в содеянном раскаялся и сам Поток Филипп. Парень заявил, что не оценил всей серьезности ситуации с эпидемией и не думал о последствиях. Но на раздумья у него есть месяц, 9 марта он предстанет перед судом.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля от вспышки пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека. Лишь за последние сутки количество жертв увеличилось на 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.

  • Читайте также на theLime историю о том, как пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь. Совпадение или нет, но благодаря животному женщина избежала зоны карантина.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: коронавирус

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Люди делятся в сети уморительными фото своих длинных котов - и как только пушистым это удается

Естественно, в этой гонке побеждают хозяева кошек породы мейн-кун, но другие тоже не отстают

Модель потратила тысячи долларов, чтобы стать живой куклой, но пока ее фото лишь пугают людей в соцсетях

24-летняя модель из Канады Мария Магдалина зависима от пластики.

Как приготовить дома закрытую пиццу кальцоне - пошаговый рецепт и советы

Как сделать своими руками традиционное блюдо Италии

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: