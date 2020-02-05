Парень решил юморнуть о коронавирусе на борту самолета - цена этой шутки оказалась слишком высокой

Канадский инстаблогер Поток Филипп решил набить себе подписчиков и для этого зашутил в салоне самолета о коронавирусе. Обратившись к 243-м пассажирам и экипажу лайнера, шутник объявил, что недавно побывал в провинции Хунань и теперь чувствует себя нехорошо. Вряд ли он подозревал, чем закончится вся эта история.

Учитывая волнения, которые наблюдаются во всем мире из-за эпидемии коронавируса, пранк паренька не оценили. Согласно инструкциям, экипаж был вынужден развернуть самолет. Оправдываться шутнику уже пришлось перед полицейскими, хотя выходка все равно не сошла ему с рук, пишет Daily Mail.

Фото: instagram.com

Согласно источнику, борт направлялся из Торонто на Ямайку. Выждав какое-то время, парень встал в проходе самолета и отстрелял заготовленную речь: "Прошу вашего внимания. Я только что вернулся из провинции Хунань, столицы коронавируса. И чувствую себя не очень хорошо".

Как того и ожидал блогер, заявление не на шутку взволновало пассажиров и экипаж. Вскоре его попросили надеть маску и резиновые перчатки. Но еще через какое-то время ситуация получила и вовсе неожиданный поворот - лайнер решили развернуть.

По возвращению в Торонто блогера сразу обследовали медики, но обнаружили лишь синдром острого шутизма. Далее парня уже передали правоохранительным органам.

"Этот парень подумал, что это смешно, но на самом деле это очень странно. Мы все были очень разочарованы, просто развернуть 240 человек, это так эгоистично. Мы потеряли день отпуска", - возмутилась одна из пассажирок.

Позже в содеянном раскаялся и сам Поток Филипп. Парень заявил, что не оценил всей серьезности ситуации с эпидемией и не думал о последствиях. Но на раздумья у него есть месяц, 9 марта он предстанет перед судом.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля от вспышки пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека. Лишь за последние сутки количество жертв увеличилось на 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.

Читайте также на theLime историю о том, как пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь. Совпадение или нет, но благодаря животному женщина избежала зоны карантина.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.