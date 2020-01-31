Проблему коронавируса в Китае поняли слишком поздно, он становится очень опасным - житель Сианя

Слово "коронавирус" стало едва ли не самым страшным термином начала 2020 года. За месяц зафиксировано уже 9692 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, а 213 человек умерли от страшной болезни. По состоянию на 31 января о заболевании от коронавируса сообщают в 18 странах мира, не считая Китай. 18 авиакомпаний сообщили, что отменяют рейсы в Поднебесную.

О жизни в самоизоляции "Апостроф" пообщался с китайцем АЛЕКСОМ ВОНГОМ, который живет в городе Сиань, столице провинции Шэньси (около 780 км от эпицентра заражения - города Ухань). Мужчина рассказал, что несмотря на большое расстояние, в городе зафиксировано 80 случаев заболевания, транспортное сообщение заблокировано, чиновники ежедневно спрашивают у людей о самочувствии, а покупки приходится осуществлять исключительно онлайн.

- Расскажите о ситуации в вашем городе.

- У нас около 80 человек заразились уханьским коронавирусом, но никто из них не умер. Около 90% людей остаются дома. Сейчас праздничные каникулы, и правительство призвало нас оставаться дома. Мы надеялись, что каникулы закончатся завтра (разговор состоялся 31 января, - "Апостроф"), но правительство сказало, что их продлят на еще два дня. Потому что если будешь оставаться дома, то не будет контактировать с другими людьми и на тебя не повлияет эта болезнь. Я думаю, что это правильно - это порядок. Все слушают правительство.

- Есть ли среди ваших близких друзей, родственников кто-то, у кого обнаружили коронавирус?

- Нет. Мы не очень близко от Уханя. Но я могу кое-что сказать. Вирус становится очень опасным из-за путешествующих. Правительство объявило о том, что вирус передается от человека к человеку, в 20 числах января. Но оно поняло проблему слишком поздно. 23 января закрыли на въезд и выезд Ухань. Если бы они закрыли город до 23 января, все было бы в порядке. А теперь никто не знает, сколько миллионов людей прошло через Ухань за все это время. Именно из-за отсутствия такой информации и возник кризис.

- Если у кого-то высокая температура, кашель, другие симптомы - провоцирует ли это панику среди его друзей и близких?

- Представители правительства проверяют каждое помещение, каждого человека каждый день, чтобы убедиться, что все в безопасности. Если я замечаю первые симптомы простуды, я звоню чиновникам. Меня забирают из дома, отвозят в больницу и я там я должен рассказать, с кем я близко общался в последнее время. Чиновники проверяют этих людей, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. В больнице от коронавируса лечат бесплатно. Конечно, весть о новом заражении среди знакомых вызывает панику. Но нет такого, чтобы вся страна погрузилась в кризис.

- Я заметил, что во время разговора вы постоянно кашляете. Вы случайно не заразились?

- Да, кашляю. Но это потому, что я в последнее время курю много сигарет. Я живу с родителями и мы не выходили из квартиры уже в течение двух недель, как и 90% населения.

- А если вам надо какая еда - заказываете по телефону и через интернет?

- Да, существует доставка.

- Люди, которые там работают - как они защищают себя от вируса?

- Сейчас доставку осуществляют до двери. Вам не нужно выходить на улицу или из квартиры. Курьер просто оставляет товар и идет - ни вы его не видите, ни он вас. Ну и все они носят маски.

- Говорят о том, что вирус был искусственно создан. Что это что-то типа биологического оружия, и он вышел из лаборатории случайно. Есть такие же мысли в Китае?

- Я читал об этом вчера вечером. История началась с видео китайского телеканала CCTV. Два года назад они сделали программу о том, что в лаборатории в Ухане создали коронавирус. Когда я увидел это видео, я был шокирован - там говорили очень четко: "Мы создали коронавирус с вируса свиного гриппа". А потом я связался с подругой, у которой есть научная степень PhD по биологии. Она отправила мне документы, и я понял, что эти вирусы действительно очень близки. Но близкий не означает "такой же". С научной точки зрения они очень похожи, но совершенно разные. Поэтому, я думаю, что люди посмотрели это видео, и таким образом возникла теория о случайной утечке вируса из лаборатории. Но еще раз повторюсь - "очень похожи" не означает "одинаковые".

- Есть еще такая конспирологическая теория, что на самом деле не все так страшно и китайское правительство просто раздувает панику ради какой-то своей цели. Вы верите в это?

- Я не верю в это. В Ухане есть рынок, который продает животных, среди них есть дикие. И люди едут в Ухань за ними. Вирус распространился от летучих мышей, а мы готовим суп из этих животных. И все знали об этом и исследовали именно этот способ передачи до того, как правительство объявило о том, что он передается от человека к человеку. Ясно, что сразу возникла паника. До этого - целый месяц - мы о болезни не беспокоились! Ну объявили о новом коронавирусе, - и что? Всем было все равно! А теперь правительство поняло, насколько болезнь опасна. И они заблокировали перевозки, города, дороги и сказали людям: "Не выходить из домов!"