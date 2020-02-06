Пес-рекордсмен сумел удержать во рту 6 теннисных мячиков - теперь он звезда соцсетей

Сказать, что золотистый ретривер Финли любит теннисные мячи - ничего не сказать. Пес может удержать во рту сразу шесть мячиков - на один больше, чем нынешний рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, еще один золотистый ретривер по кличке Огги.
Издание People сообщает, что Огги установил рекорд с пятью теннисными мячиками в июле 2003 года. С тех пор ни один пес не достиг такого совершенства, и лишь Финли сумел превзойти чемпиона.
Владельцы будущего рекордсмена, Чери и Роб Моллой, пытаются зарегистрировать достижение Финли в Книге рекордов Гиннеса, но строгие требования организации затягивают этот процесс.
В Instagram ретривер Финли имеет свой популярный аккаунт: на него подписано более 29 тысяч человек со всех уголков земного шара.
"Радость, которую он приносит нам, - это одно, - сказал хозяин собаки. - Но он приносит радость людям во всем мире".
Категорически не рекомендуем упускать из виду, как Финли демонстрирует свои теннисные таланты, играет в снегу, плавает в бассейне и отмечает праздники.
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