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Как приготовить дома ароматную утку по-пекински: подробный рецепт и советы

Рецепт оригинального угощения для вас и ваших гостей

пятница, 7 февраля 2020, 08:02
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Утка по-пекински - знаменитое азиатское блюдо. Интересно, что его можно достаточно легко приготовить самостоятельно, используя простые продукты. В этом материале мы по шагам расскажем вам, как сделать утку по-пекински дома своими руками всего за 1 час.

Итак, для приготовления утки вам понадобятся следующие ингредиенты: утка выпотрошенная (1 шт.), вода (1 л), корень имбиря свежий (примерно 4 см), мед (3 ст. л.), соевый соус (50 мл), рисовый уксус (60 мл), бадьян (2 шт.), перец (1 ч. л.).

Шаг 1: Все ингредиенты для маринада нужно смешать в небольшой емкости и довести до кипения. Затем варить примерно 2 минуты, перемешать и снять с плиты.

Шаг 2: Теперь нужно поместить утку на решетку, тщательно полить ее маринадом сначала с одной стороны, затем перевернуть и хорошенько полить с другой.

Шаг 3: Желательно дать маринаду немного высохнуть, чтобы корочка получилась более хрустящей.

Шаг 4: Положить утку на решетку, снизу поставить противень, так как с птицы в процессе готовки будет капать сок.

Шаг 5: Отправить утку в духовку на 45 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 6: После окончания приготовления блюдо нужно оставить в духовке на 15 минут. Затем нарезать на порции и подавать к столу.

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