Кореянка потеряла маленькую дочь, но уже вскоре смогла ее обнять - и все благодаря технологиям

Жительница Южной Кореи Чан Джи-Сун потеряла 7-летнюю дочь Наен, но уже спустя три года после трагедии женщина смогла обнять девочку и даже отпраздновать ее день рождения. И нет, для этого ей не пришлось обращаться к экстрасенсу или медиуму. Такая возможность у нее появилась благодаря современным технологиям.

Узнав о женщине, которая так трудно переживает утрату дочери, команда виртуальных дизайнеров сделала ей предложение, от которого было не отказаться. Надев очки виртуальной реальности, Чан Джи-Сун получила возможность проститься с дочерью, пишет LadBible.

За проект взялась южнокорейская телевизионная сеть Munhwa Broadcasting Corporation. Для создания виртуальной реальности дизайнеры разработала образ дочери Чан Джи-Сун, учитывая малейшие детали.

Надев VR-очки, женщина встретилась с девочкой и не смогла сдержать слез, ведь авторы проекта даже в точности воссоздали ее голос и мимику. "Где ты была, мама? Ты думала обо мне?" - поинтересовалась Наен. Не в силах сдержать эмоций женщина ответила, что думает о дочери все время.

Декорации в виртуальном мире Наен тоже были созданы не случайным образом. Разработчики попытались воссоздать парк, в котором мама и девочка часто проводили время вместе. Там же появился праздничный стол с тортом.

В некоторых сценах виртуальная Наен вела себя очень непринужденно. Например, даже сфотографировала маму на смартфон, а когда пришло время прощаться, подарили женщине цветок на память.

Прощаясь с дочерью, Чан Джи-Сун уложила ее спать. Когда Наен уснула, она тут же превратилась в бабочку и улетела. За встречей женщины с девочкой следили их родственники, которые также не смогли сдержать эмоций.

В сети мнения насчет эксперимента разделились. Сама же Чан Джи-Сун отметила, что ничуть не жалеет, что приняла в нем участие: "Спустя три года после ее смерти, я понимаю, что мне стоит любить ее больше, чем скучать по ней, чувствуя себя больной. Теперь я уверена, что мы встретимся", - написала она в своем микроблоге.

Ранее девочка нашла в Инстаграм близнеца и родителям пришлось открыть ей большую тайну. Оказалось, что 16 лет родные сестры жили порознь.

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