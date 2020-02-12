Мужчина продал старую картину за гроши, но уже вскоре пожалел - это был шедевр стоимостью в миллионы

Мужчина решил устроить распродажу старого хлама, который долгое время пролежал на чердаке, и выставил на продажу картину неизвестного художника. Когда-то она досталась ему от отца, но тот наверняка также не знал, что владеет оригиналом одной из первых работ Винсента Ван Гога.

Картину купили всего за 4 фунта стерлингов (128 гривен) и дальше ее путь потерялся. Когда же эксперт по работам Ван Гога Мартин Бейли разыскал ее, цена шедевра уже колебалась на отметках 12-15 млн фунтов стерлингов (381,2 - 476,5 млн гривен), пишет Daily Mail.

Известная история странствий картины берет свое начало еще в 1929 году, когда поставщик зерна и соломы Джон Холм из британского города Стаффорд получил ее от одного из своих клиентов в качестве оплаты долга. Работяга привез ее домой и повесил в детской. Когда же нарисованный фермерский дом надоел хозяевам, картину отправили на чердак, где она и пролежала до 1967 года.

Тогда, выйдя на пенсию, сын Джона Холма распродал "ненужный хлам" из дома, в том числе и работу Ван Гога. После этого картина сменила еще несколько хозяев и оказалась в одной из лавок Лондона, которой, к счастью итальянца Луиджи Гроссо, заправлял не очень осведомленный в искусстве продавец. Покупатель заметил в левом углу подпись Vincent и предположил, что картина может представлять некую ценность.

Поторговавшись с владельцем магазина, итальянец выкупил ее за 45 фунтов стерлингов, после чего сразу же связался со знакомым искусствоведом. Вопреки скептическому настрою, эксперт заключил, что картина может быть подлинной, и ее тут же отправили в Нидерланды, где специалисты по творчеству Ван Гога подтвердили догадки и датировали работу 1885 годом.

Уже в 1970 году картину за $110 тыс. купил голливудский продюсер Джозеф Левин. Еще через 13 лет ее перекупили за $390 тыс. И, наконец, в 1985-м шедевр Ван Гога попал к своему нынешнему владельцу, который приобрел ее за $1,7 млн, а уже сегодня продает за сумму в десять раз выше.

Имя нынешнего хозяина картины не разглашается. Известно лишь, что ее выставят на лондонской ярмарке TEFAF, которая пройдет в одной из местных галерей с 7 по 15 марта. Точная стоимость пока также не сообщается, но как предполагают эксперты, она составит от 12 до 15 млн фунтов стерлингов.

"Крестьянку у деревенского дома" считают первой картиной, которую продал в свое время сам Ван Гог. Предположительно, у художника ее выкупил некий английский турист.

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