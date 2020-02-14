Фермер сделал девушке предложение, о котором будут говорить годами - ведь его жест угодил на Google Maps

32-летний фермер из Германии Стефан Шварц решил скреативить и сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца так, чтобы она наверняка запомнила это на всю жизнь. И мужчине это удалось. Даже лучше, чем он мог ожидать, ведь его жест угодил на Google Maps и страницы крупнейших изданий мира.
Для осуществления плана Шварцу понадобились комбайн, громадное поле и очень много терпения.
Хюттенберг, Германия
Задолго до "дня икс" Стефан высадил на одном из его полей кукурузу так, чтобы между посевами остались зазоры. Когда же урожай подрос, нарочно оставленные между ними промежутки сложились в вопрос "Хочешь выйти за меня?"
Заметив, что время подошло, Шварц невзначай предложил девушке полетать над полями на беспилотнике, и сперва она вообще не поняла, к чему эта идея. "Сначала она не могла рассмотреть [предложение], потому что беспилотник был недостаточно высоко. Но когда она заметила, сразу же сказала "да" - цитирует Стефана New York Post.
Забавно, но примерно в эти же дни поле Стефана угодило в кадр, сделанный спутником Google Maps. Теперь его уникальное предложение любимой можно отыскать в приложении (город Хюттенберг, Германия).
Что еще забавнее, сам фермер и его невеста об этом совершенно не знали, но вскоре получили письмо от тети из Канады, которая уже была в курсе предстоящей свадьбы ее племянницы. Увидев фото поля в СМИ, она сразу поняла, о ком идет речь.
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