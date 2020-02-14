Фермер сделал девушке предложение, о котором будут говорить годами - ведь его жест угодил на Google Maps

32-летний фермер из Германии Стефан Шварц решил скреативить и сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца так, чтобы она наверняка запомнила это на всю жизнь. И мужчине это удалось. Даже лучше, чем он мог ожидать, ведь его жест угодил на Google Maps и страницы крупнейших изданий мира.

Для осуществления плана Шварцу понадобились комбайн, громадное поле и очень много терпения.

Хюттенберг, ГерманияФото: wikipedia.org

Задолго до "дня икс" Стефан высадил на одном из его полей кукурузу так, чтобы между посевами остались зазоры. Когда же урожай подрос, нарочно оставленные между ними промежутки сложились в вопрос "Хочешь выйти за меня?"

Заметив, что время подошло, Шварц невзначай предложил девушке полетать над полями на беспилотнике, и сперва она вообще не поняла, к чему эта идея. "Сначала она не могла рассмотреть [предложение], потому что беспилотник был недостаточно высоко. Но когда она заметила, сразу же сказала "да" - цитирует Стефана New York Post.

Забавно, но примерно в эти же дни поле Стефана угодило в кадр, сделанный спутником Google Maps. Теперь его уникальное предложение любимой можно отыскать в приложении (город Хюттенберг, Германия).

Что еще забавнее, сам фермер и его невеста об этом совершенно не знали, но вскоре получили письмо от тети из Канады, которая уже была в курсе предстоящей свадьбы ее племянницы. Увидев фото поля в СМИ, она сразу поняла, о ком идет речь.

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