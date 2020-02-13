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Девушка согласилась дать свое видео для фильма и не знала, как ей повезло - это были "Паразиты"

7 лет складывания коробок для пиццы не прошли бесследно

четверг, 13 февраля 2020, 13:56
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Мир продолжает обсуждать оскароносную картину "Паразиты" режиссера Пон Чжун-Хо, который взял на прошлой неделе сразу четыре статуэтки, в том числе и за Лучший фильм. И за это время южнокорейская комедийная драма принесла славу не только ее команде. Жительница Канады Брианна Грей в свое время согласилась дать обыкновенное видео, записанное на смартфон, кинопродюсерам. Тогда она и думать не могла, что войдет в историю.

Брианне сегодня 30 лет, она живет и работает в Оттаве. Ранее она трудилась в одной из местных пиццерий, где среди прочих обязанностей складывала картонные коробки для пиццы. Порой их число достигало нескольких сотен за день. Благодаря 7-летней практике девушка наловчилась делать это с удивительной скоростью, чем прославилась в кругу своих подписчиков и зрителей YouTube.

Видео, на котором Брианна собирает коробки, набрало на видеохостинге более миллиона просмотров. Благодаря ролику девушку пригласили на шоу Эллен Дедженерес и сделать коллабу с Gabriel Pizza. Это позволило ей даже немного заработать на рекламе в YouTube. Казалось, на этом минута славы закончилась, но через некоторое время на почту пришло письмо от южнокорейских продюсеров.

Брианну спросили, не будет ли она против использования ее ролика в кино. За это девушке даже были готовы заплатить. "Они очень коротко описали мне, как оно будет использоваться. И я такая: "Ну, звучит классно, да". Тогда я не знала, кто был режиссером, какие еще фильмы он снимал и каким на самом деле был популярным", - рассказала она в YouTube вскоре после оскаровской церемонии.

В итоге ролик появился в одной из сцен фильма "Паразиты" Пон Чжун-Хо. Якобы просматривая видео на YouTube, семья учится также быстро собирать коробки, чем зарабатывает мелкие гроши на жизнь.

Премьера "Паразитов" принесла девушке новую волну популярности. Что уж говорить о триумфе картины на церемони. Только с середины января ролик Брианны собрал новые 400 тысяч просмотров.

Пользуясь случаем, девушка записала видео с рассказом о том, как оказалась в Паразитах, а также сняла еще один ролик со складыванием коробок. Похоже, за эти годы она вовсе не разучилась удивлять.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Оскар-2020, кино

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