Не устану признаваться: Петр Порошенко в День влюбленных нежно обратился к супруге

Пятый президент Украины Петр Порошенко в День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, трогательно обратился в соцсети к супруге Марине и признался ей в любви.

Как отметил Порошенко под их совместным фото в Инстаграм, признаваться в чувствах жене он не устанет никогда.

"Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни", - коротко прокомментировал он опубликованное фото.

Вскоре под постом Порошенко собралось более 12 тыс. лайков и комментарии его фолловеров, которые желают паре крепкой и взаимной любви.

6 февраля первая леди Украины Елена Зеленская отметила свой 42 день рождения. Одним из первых именинницу трогательно поздравил ее супруг, президент Владимир Зеленский.

За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. theLime собрал самые эффектные образы первой леди Украины.

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