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Не устану признаваться: Петр Порошенко в День влюбленных нежно обратился к супруге

На странице политика появилось совместное фото с женой

пятница, 14 февраля 2020, 11:16
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Пятый президент Украины Петр Порошенко в День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, трогательно обратился в соцсети к супруге Марине и признался ей в любви.

Как отметил Порошенко под их совместным фото в Инстаграм, признаваться в чувствах жене он не устанет никогда.

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"Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни", - коротко прокомментировал он опубликованное фото.

Вскоре под постом Порошенко собралось более 12 тыс. лайков и комментарии его фолловеров, которые желают паре крепкой и взаимной любви.

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