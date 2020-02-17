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Как приготовить домашний зефир без консервантов: подробный рецепт и советы

Как сделать вкусный десерт своими руками

понедельник, 17 февраля 2020, 07:22
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Зефир - любимое лакомство многих. И это не удивительно, ведь его вкусовые качества в сочетании с легкой текстурой и минимальным воздействием на фигуру мало кого могут оставить равнодушными. В этом материале мы решили поделиться с вами рецептом вкусного и полезного зефира, который вы сможете приготовить самостоятельно.

Итак, для приготовления зефира вам понадобятся следующие ингредиенты: яблочное пюре (250 г), сахар (725 г), ванильный сахар (1 пакетик), яичный белок (1 шт.), агар-агар (8 г), вода (160 мл), сахарная пудра (по вкусу).

Шаг 1: Яблочное пюре смешать с обычным (250 г) и ванильным (весь пакетик) сахаром и дать этой сладкой смеси хорошенько настояться.

Шаг 2: Агар-агар залить водой, дать немного настояться, как написано на упаковке, затем поставить на плиту и довести до кипения.

Шаг 3: Всыпать сахар, который остался. Тщательно перемешать, чтобы сахар растворился и распределился равномерно.

Шаг 4: Варить сироп до тех пор, пока он не станет густым и тягучим. Затем выключить огонь и дать сиропу немного остыть.

Шаг 5: Добавить в яблочное пюре половину яичного белка и взбивать миксером, пока масса не станет светлой. Затем добавить вторую часть белка и взбивать до получения пышной однородной массы. По желанию, в массу можно добавить немного пищевого красителя.

Шаг 6: Добавить сироп и продолжить взбивать миксером, пока вся масса не станет белой, пышной и воздушной.

Шаг 7: Переложить смесь в кондитерский мешок, застелить противень бумагой для выпечки.

Шаг 8: Выдавить на противень зефирки, после чего отправить их застывать в сухое место минимум на сутки.

Шаг 9: Готовый зефир присыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

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