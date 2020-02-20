Дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян - это шорты с весом почти 3 кг (фото)

Благодаря стараниями шведских дизайнеров "попа как у Ким" стала реальностью. Художницы Ида Йонссон и Симона Сааринен несколько лет изучали формы американской супермодели Ким Кардашьян, которые стали мировым трендом, чтобы выпустить специально разработанные накладные ягодицы.

Как пишет New York Post, для изготовления точной копии ягодиц Кардашьян, дизайнеры изучили сотни фотографий и роликов модели, после чего создали точную 3D-копию форм, которые принесли ей славу.

Фото: nypost.com

Силиконовые шорты достигли метра в диаметре и получили вес почти 3 кг. Девушки, которые так увлеклись формами Кардашьян, теперь смогут использовать их под длинными платьями и прочими нарядами.

В продажу ограниченная партия ягодиц супермодели поступит уже этой весной.

Фото: nypost.com

Фото: nypost.com

Ранее Ким показала, чем кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.

Модель также объяснила странные имена своих четверых детей. Норс (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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