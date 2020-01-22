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Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей

Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути

среда, 22 января 2020, 14:47
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В браке с Канье Уэстом Ким Кардашьян воспитывает четверых детей - 6-летнюю Норт, 4-летнего Сейнта, 2-летнюю Чикаго и годовалого Саама. На видео, опубликованном на YouTube-канале ее сестры Кайли Дженнер звезда реалити-шоу и бизнесвумен объяснила, как выбирала для них столь причудливые имена.

По словам Ким, назвать старшую дочь Норт (в переводе - Север) ей помогла шутка телеведущего Джея Лено. Выступая на The Tonight Show тот сказал, что первенца семьи Кардашьян-Уэст назовут Норт.

"Чтобы назвать Норт, мне потребовалось 4-5 дней. Я выбрала имя благодаря Джею Лено, который предложил его шутки ради. Я говорила: "Ни за что, я никогда не назову так свою дочь". Но все начали подходить ко мне и говорить: "Это такое классное имя, ты должна подумать об этом". Дети действительно начинают походить на то имя, которым вы их назовете, - сказала Ким, отметив, что "северное" имя действительно соответствует характеру ее дочки.

Имя Сейнт (Святой) для первого сына пары предложил Канье Уэст, известный своей рьяной религиозностью, имя Чикаго супруги обдумывали около двух недель, а назвать младшего мальчика Саамом помогла Кайли. Слово Саам на иврите означает "псалом" или "песня".

  • Ранее Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству. После рождения второго ребенка врачи отговорили звезду от повторной беременности.
  • Ким Кардашьян показала содержимое огромного холодильника. Перед этим фанаты обвинили ее в том, что она морит детей голодом, и она доказала, что это не так.

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