Ким Кардашьян показала содержимое огромного холодильника: чем звезда кормит своих детей

На днях Ким Кардашьян опубликовала в Instagram домашнее фото перед холодильником, в котором стояло всего несколько пачек молока. Поклонники звезды реалити-шоу удивились, что в ее доме совсем нет еды. 39-летняя Кардашьян учла интерес публики и показала, где на самом деле хранит продукты.

"Я видела кучу комментариев от людей, которые задаются вопросом, как я кормлю своих 4 детей. Поскольку вы, ребята, хотите все знать, вот небольшой взгляд на наш главный холодильник, наполненный большим количеством фруктов и овощей!" - сказала основательница бренда SKIMS в Instagram-историях.

Мать четверых детей начала свой тур, показав свою большую кладовую, в которой расположены холодильники для продуктов, напитков и йогуртов.

"Итак, вы зашли в мою кладовую… Я избавилась от всего пластика, так что здесь одни стеклянные банки", - сказала звезда.

Кардашьян Уэст объяснила, что в холодильнике для напитков она хранит все свои "свежие соки" и "пресную воду", а также несколько видов молока, поскольку все ее дети употребляют его разные виды.

В другой части дома Ким Кардашьян и Канье Уэста находится кухня, в которой нашлось место еще одному массивному холодильнику со свежими фруктами и овощами, салатными заправками и многим другим.

"Ребята, у меня есть встроенный холодильник, в котором мы храним все наши свежие, органические продукты, - сказала Ким. - Но это наш большой главный холодильник. У меня также есть еще одна кладовая. Потому что это кухня, на которой мы готовим".

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Закончив экскурсию по дому, Кардашьян согласилась, что фото, которое смутило ее фанатов, действительно выглядит скромно.

"Холодильник, перед которым я сделала фотографию, был похож на пустой, должна признать", - констатировала она.

Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона. Звезда реалити-шоу и ее муж Канье Уэст порадовали ребенка экстравагантными подарками.

Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных фото в Instagram. Так, на ее последнем рождественском портрете дочь Норт буквально прифотошопили к остальной семье.

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