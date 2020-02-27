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Репортер запустил онлайн-стрим, но забыл о фильтрах - в прямом эфире он примерил шлем, усы и шляпу мага

Американец превратил серьезный репортаж в настоящее шоу

четверг, 27 февраля 2020, 18:30
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Репортер из Северной Каролины Джастин Хинтон отличился во время прямого эфира в Facebook. За несколько минут до трансляции американец случайно включил фильтры и провел репортаж, не подозревая о смешных масках, которые на нем появлялись.

Пока журналист рассказывал о погоде, он успел примерить шлем трансформера, усы, шляпу мага, золотую медаль победителя Олимпийских игр, уши енота и еще несколько забавных масок.

На данный момент видео собрало более 4 тысяч лайков и массу комментариев. А сам Джастин на своей странице в соцсети написал пост, в котором отметил: "Если не можешь посмеяться над собой, то в чем тогда смысл? Надеюсь, вам понравилось шоу! Не забывайте улыбаться и смеяться".

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: репортеры, курьезы

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