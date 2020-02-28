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Турист попросил помощи у Леонардо Ди Каприо - актер растерялся и тут же стал мемом

Понял ли прохожий, как ему повезло, не известно. Но зависти фанов актера нет предела

пятница, 28 февраля 2020, 20:32
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Леонардо Ди Каприо снова порадовал фанов и любителей мемов своим лицом. А ведь актер просто растерялся, когда на улице к нему за подсказкой подошел турист. Вопрос прохожего застал звезду врасплох и теперь его фото гуляют по соцсетям.

Как пишет BuzzFeed, очевидцы комичной ситуации застали Ди Каприо на одной из улиц Нью-Йорка с его приятелем Кевином Коннолли. В какой-то момент рядом со знаменитостями оказался обычный прохожий, который просто решил спросить дорогу у своих первых встречных. Ими оказались кумиры миллионов, но если парень и узнал их, то виду не подал. А вот Ди Каприо, который обычно так тщательно прячет свое лицо, несколько растерялся.

Фото: buzzfeed.com

Фото: buzzfeed.com

Как заметили в сети, актер принял забавную позу и выглядел очень озадаченным. Сначала их с приятелем мнения насчет подсказки прохожему разошлись, но позже они пришли к соглашению.

Фото: buzzfeed.com

Понял ли турист, как ему повезло во время путешествия по Нью-Йорку, не известно. Тем не менее парню завидуют тысячи пользователей сети: "Я бы с удовольствием потерялся в Нью-Йорке, лишь бы встретить Ди Каприо", "Боже, ну почему людям так везет?!", "Я терялся и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе… ну вот ни разу мне не повезло наткнуться на знаменитость", - пишут под снимками.

Фото: buzzfeed.com

  • Ранее Леонардо Ди Каприо подловили за поеданием фастфуда - в тот же день его довольное лицо стало мемом. Похоже, Даже таким звездам иногда хочется снизойти до придорожного кафе и немного согрешить.
  • А вот Джастин Бибер упал с моноцикла и тоже стал звездой новых мемов в соцсетях. Поп-исполнителя превратили в бегуна на стадионе, рестлера на ринге, жертву инопланетян, дельфина и не только.

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