Леонардо ДиКаприо подловили за поеданием фастфуда - в тот же день его довольное лицо стало мемом

Звезда фильмов "Титаник", "Авиатор" и "Однажды в… Голливуде" Леонардо ДиКаприо подарил своим поклонникам еще один замечательный мем - довольное лицо, уплетающее сочный бургер. И речь не о новой роли актера, а его неудачной попытке незаметно полакомиться фастфудом.

45-летний ловелас оказался в центре внимания в одном из придорожных кафе городка Аспен (штат Колорадо, США). Актер поддался желанию съесть бургер и картошку фри и даже попытался спрятаться от внимания посторонних за балахонистым капюшоном. Но вездесущие папарацци вычислили его тут же и не оставили в покое. Снимки довольного ДиКаприо разлетелись по соцсетям и даже успели стать мемами.

Фото: twitter.com

Странно, но выбор ДиКаприо, который обычно старается скрыться от папарацци, пал именно на открытую площадку заведения с фастфудом. Актер заказал бургер, картошку фри и напиток, после чего принялся за обед с неподдельной улыбкой на лице.

Примечательно, что в кафе актера заметили с компанией. Сопровождали ДиКаприо его девушка Камила Морроне, а также его давний друг Лукас Хаас. Неизвестно, почему мужчина так часто сопровождает знаменитость, но вместе их видят достаточно часто.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Возвращаясь к ДиКаприо, фаны голливудской звезды не оставили в покое его свежие фотографии. Как отметили пользователи Twitter, некоторые снимки показывают, что такое настоящее удовольствие: "Он сделал мой день", "Кажется, я ДиКаприо. Причем по жизни", "Это прям мое лицо когда я наконец-то кусаю сочный бургер", - смеются в комментариях.

Многие даже посоветовали брать пример с ДиКаприо, ведь не каждый день можно встретить знаменитостей такого масштаба в простейшем придорожном кафе.

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