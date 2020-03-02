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Готовим дома сытную долму: пошаговый рецепт и секреты азербайджанской кухни

Как сделать своими руками известное восточное блюдо

понедельник, 2 марта 2020, 07:48
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Долма - это такие легкие ароматные голубцы с виноградными листьями вместо капусты. Это блюдо не только очень вкусное, но и полезное. Также оно прекрасно подходит тем, кто следит за своей фигурой. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить знаменитую долму своими руками.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: виноградные листья (40-50 шт), вода или мясной бульон для варки долмы (500 мл), фарш на ваш выбор (500-600 г), рис круглозерный (4-6 ст. л.), лук репчатый (4-5 шт.), сливочное масло (50-70 г), растительное масло (50-70 мл), зелень базилика, мяты, укропа, кинзы (по небольшому пучку), зира молотая (щепотка), свежемолотый черный перец, соль (по вкусу).

Фото: vseretsepti.ru

Шаг 1: Для начала нужно залить виноградные листья кипятком и оставить на 5-7 минут. После этого слить воду и обсушить листья бумажным полотенцем.

Шаг 2: Лук почистить и нарезать на мелкие кусочки. Затем обжарить на смеси растительного и сливочного масла до мягкости.

Шаг 3: Рис нужно промыть, положить в кастрюлю и залить водой в пропорции 1 порция риса к 2 порциям воды. Затем поставить на огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты.

Шаг 4: Теперь следует переложить рис в дуршлаг, чтобы с него стекла вода.

Шаг 5: Всю зелень промыть и мелко нарезать.

Шаг 6: Смешать в удобной емкости фарш, нарезанную зелень, обжаренный лук и все специи. Хорошенько промять фарш руками.

Шаг 7: Виноградные листья разложить гладкой стороной вниз, на каждый лист положить немного фарша, затем скрутить голубцы.

Шаг 8: На дно кастрюли положить слой виноградных листьев, затем сверху положить долму швом вниз, чтобы она не распалась. Залить водой или бульоном, чтобы жидкость покрыла долму. Накрыть каким-то грузом (например, тарелкой), поставить сверху небольшой утяжелитель, чтобы конвертики не разворачивались во время варки.

Шаг 9: Посолить бульон, если нужно. Довести до кипения, затем уменьшить огонь до минимального и варить примерно час-полтора. После этого нужно снять кастрюлю с огня, дать блюду настояться 10 минут и подавать к столу.

Обычно долму подают с соусом. Для его приготовления нужно мелко нарезать зелень, нарубить дольку чеснока на мелкие кусочки, добавить все эти ингредиенты в небольшое количество сметаны. Посолить и поперчить по вкусу.

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