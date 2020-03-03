Художник надел огромную маску на самое высокое здание Ирана - пока это лучший ролик о коронавирусе

Художник из Ирана Хамид Эбрахимниа запостил в Инстаграм очередной креативный ролик, посвященный актуальной теме - на этот раз эпидемии коронавируса. На нем два вертолета надевают громадную медицинскую маску на самое высокое здание страны.

Как объяснил Хамид, идея проста. Вопреки сильным порывам ветра, пилоты вертолетов всячески стараются достигнуть цели. Все это - символ борьбы человечества с распространяющейся болезнью.

Хамид ЭбрахимниаФото: instagram.com/hamidebrahimnia

"Это мое символическое произведение, которое показывает коллективное противостояние болезни в моем родном городе", - рассказал под роликом его автор. При этом Хамид призвал читателей не паниковать и прислушиваться к советам ВОЗ.

Фолловеры Хамида положительно оценили его новую работу. В комментариях художника поблагодарили за актуальный перфоманс.

Здание на видео художника - Бордже Милад, самая высокая постройка в Иране, расположенная в Тегеране. Ее высота от основания до конца шпиля антенны - 435 метров).

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