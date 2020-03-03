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В Индии фото дочери Трампа превратили в мем - она не обиделась и выдала достойный ответ

Неожиданно для всех Иванка Трамп "подружилась" с индийскими поклонниками

вторник, 3 марта 2020, 16:30
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Недавно Дональд Трамп посетил Индию с женой Меланией и дочерью Иванкой, но рабочая поездка неожиданно для всех превратилась в источник мемов. Популярный индийский певец, актер и телеведущий Дилджит Досанджх опубликовал в Twitter фотографию Иванки Трамп на фоне Тадж-Махала, добавив на снимок себя любимого.

"Я и Иванка, - написал шутник. - Она упрашивала меня отвезти ее в Тадж. Я взял ее, что еще я мог сделать?"

Фото: @diljitdosanjh в Twitter

За пару дней фото набрало больше 100 тысяч лайков и 9,6 тысяч ретвитов, потому не удивительно, что оно попалось на глаза и дочери президента США. 38-летняя бизнесвумен не растерялась и ответила Досанджху благодарностью.

"Спасибо, что отвез меня в потрясающий Тадж-Махал, Джилджит. Это был опыт, который я никогда не забуду!" - написала она.

Шутку телеведущего быстро подхватили другие пользователи сети, поделившись в комментариях фотографиями, на которых "катают" Иванку на велосипеде и повозке, а также "позируют" с ней на фоне мавзолея-мечети. Их знаменитая американка тоже не проигнорировала, поделившись лучшими мемами со своими подписчиками.

"Ценю теплоту индийского народа, - написала Иванка в Twitter. - Я встретила много новых друзей!"

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