Американский канатоходец прошел над кратером действующего вулкана в Никарагуа: фото

Знаменитый воздушный акробат, канатоходец и каскадер Ник Валленда успешно прошел по канату, натянутому через кратер вулкана Масая в Никарагуа. Его путь с северной стороны вулкана на южную составил 548 метров и занял всего 31 минуту, пишет People.

Фото: JEFF DALY/ABC

"Это было удивительно. Я наконец-то смогу уснуть сегодня вечером, - сказал он после своей опасной прогулки над раскаленной лавой. - Ветры были непредсказуемыми, но я просто тренировался у себя на заднем дворе".

Валленда добавил, что хотя из-за высокой температуры его глаза буквально горели, противогаз помог ему свободно дышать, фильтруя опасные газы.

Фото:JEFF DALY/ABC

По словам канатоходца, на подготовку к прогулке ушли месяцы репетиций. Поскольку никакого способа подготовиться к активному вулкану в обычных условиях нет, он тренировался дома, протянув во дворе проволоку над дымовой машиной.

"В течение последних шести или семи лет я исследовал вулканы, лично посетив несколько из них. Было очень важно, чтобы у него было активное лавовое озеро на дне… Я хотел слышать этот звук булькающей лавы", - сказал Валленда.

Фото: JEFF DALY/ABC

Прогулка над кратером Масая стала самой длинной и самой высокой для Ника. Он также стал первым человеком, который прошел через вулкан, который является частью Тихоокеанского огненного кольца. Среди других достижений Валленды - пересечение Гранд-Каньона без страховки и прогулка над Ниагарским водопадом.

Фото: JEFF DALY/ABC

Брат годами дразнил сестру, обещая прийти на ее свадьбу с ламой. Оказалось, он не шутил, и даже выбрал ей костюмчик.

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