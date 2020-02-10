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Как не прогадать с подарком для нее ко Дню святого Валентина - 3 надежных идеи

Что можно смело дарить любой девушке на 14 февраля

понедельник, 10 февраля 2020, 18:48
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Приближается самый романтичный праздник года - День Валентина. Не можете определиться с подарком для своей возлюбленной? Не беда, ведь мы уже собрали для вас несколько вариантов, которые точно понравятся любой представительнице прекрасного пола.

Итак, начнем с самого практичного подарка в нашем списке - сертификат на 500 или 1000 гривен на различные косметические товары из натуральных ингредиентов. Такой подарок очень хорош тем, что он точно пригодится и будет полезен.

Также это немного облегчит вам задачу, ведь девушка сможет сама выбрать различные средства для кожи, которые ей понравятся и подойдут. Ну а в том случае, если ей будет непросто определиться, грамотные консультанты всегда с радостью придут на помощь и все подскажут.

Второй вариант - подарочный набор мини-версий нескольких кремов. Такие наборы упакованы в красивые коробочки, поэтому подарок будет симпатично смотреться. Особенно в том случае, если перевязать его красивой ленточкой. И, конечно же, он пригодится, ведь с его помощью ваша избранница сможет попробовать несколько видов средств и выбрать то, которое подойдет ей лучше всех.

И третий вариант - крем для рук. Это самый понятный для представителей сильного пола подарок в нашем списке, ведь не только девушки пользуются такими средствами. Крем для рук обязательно должен быть в наборе ухода за собой, особенно зимой, когда кожа постоянно мерзнет, пересыхает и нуждается в дополнительном уходе. Ну а в том случае, когда крем выполнен из натуральных компонентов, красиво упакован и вкусно пахнет, он может стать отличным подарком на День влюбленных.

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