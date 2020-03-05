Пожалейте организм: 5 популярных, но совсем не эффективных методов похудения

Многие слышали о таких якобы эффективных методах быстрого похудения, как питьевая диета, безуглеводная диета, кофейно-шоколадная диета и так далее. В этом материале мы расскажем вам, почему подобные методы не только не помогают избавиться от лишних сантиметров, но и наносят вред организму.

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Питьевая диета

Главное заблуждение поклонников этой диеты в том, что в жидком виде мы употребляем гораздо меньше калорий. И, соответственно, организм якобы теряет вес. Это совершенно не так, ведь во многих жидких продуктах (соках, супах, смузи и так далее) может содержаться гораздо больше углеводов, чем в обычной еде. Например, смузи с медом, фруктами и хлопьями гораздо калорийнее, чем отварное куриное филе и порция брокколи.

Также питьевая диета очень вредна для желудка и кишечника. Если придерживаться такого режима питания слишком долго, организм перестает воспринимать твердую пищу. Поэтому начинаются расстройства желудка, запоры, боли, может даже открыться язва или начаться гастрит. Это уже не говоря о том, что в жидком виде очень сложно получить все необходимые витамины и вещества. А потому ухудшается состояние волос, кожи, ногтей и общее самочувствие. К тому же, чувство голода никуда не девается, сколько бы литров жидкости вы не выпивали.

Фото: islam-today.ru

Кофейно-шоколадная диета

Этот метод похудения очень любят подписчики различных интернет-групп типа "Типичная анорексичка" и "45 кг - моя цель". Даже по одним только названиям этих пабликов сразу можно понять, что они интересуются нездоровыми методами сброса веса. И, соответственно, могут навредить и себе, и тем, кого "подсадят" на свои интересы к чрезмерной худобе.

Суть диеты заключается в том, чтобы не употреблять ничего, кроме шоколада и кофе. Почему это плохо? Во-первых, избыток кофеина влияет на печень, почки, сердце, сосуды, желудок. Шоколад также вреден в больших количествах, он может вызвать аллергическую реакцию, проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушения баланса кожи (особенно у людей с жирным или смешанным типом кожи). К тому же, шоколад, как и другие сладости, в больших количествах провоцирует появление целлюлита.

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Безуглеводная диета

Такая диета подразумевает полный отказ от любых углеводных продуктов. У спортсменов подобный режим питания является частью "сушки" - прорисовки рельефа перед различными соревнованиями. Но есть нюанс: придерживаться этого режима можно не дольше двух недель. Поэтому знающие люде и сидят на "сушке" только две недели непосредственно перед самими состязаниями.

Также "сушка" никак не помогает сбросить лишние кило. При таком питании вы только помогаете телу избавиться от лишней жидкости, за счет этого и создается эффект подтянутости. Все ушедшие сантиметры вернуться, как только вы начнете питаться, как обычно.

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Яйца и грейпфруты

Это просто отдельный кошмар всех диетологов. Так как на этой диете рекомендуется не есть ничего, кроме яиц и грейпфрутов. На завтрак вареные яйца и половинка фрукта, на обед целый фрукт и яичница и так далее. Стоит ли говорить, что чрезмерное употребление яиц и цитрусовых очень вредит телу? Ну и, конечно же, из этих продуктов организм не может получить все необходимые вещества.

Такая диета заставит ваше тело одновременно и голодать, и получать переизбыток веществ, которые содержатся в яйцах и грейпфрутах, и недополучать витамины, которых в этих продуктах нет. Что получится? Стресс для организма, быстрый набор лишнего веса в будущем, увеличение риска развития желудочных, кишечных, сосудистых, эндокринных заболеваний. Также возможны высыпания, нездоровый цвет лица, потеря сил.

Фото: vyborexperta.ru

Чай для похудения и голодание

Сразу оговоримся, что травяные чаи не несут вреда для организма, если они вам не противопоказаны и если употреблять их в меру. Однако, злоупотребление такими напитками может сильно навредить. Также нередко под видом чая для похудения продаются не сборы трав, а обычное слабительное. Которое, из-за резкого опорожнения кишечника, создает иллюзию того, что ваш живот резко уменьшился в размерах.

Использование подобных препаратов также вредит и тем, что постоянное расстройство желудка - прямой путь к обезвоживанию. А значит, оргазизм будет истощен, потеряет все витамины и полезные вещества, которые есть в вашем рационе, и так далее.

То же самое касается и голодания. Если вы устраиваете разгрузочные дни по совету врача - это одно дело. И совсем другое, если вы заставляете себя не есть сутками. Никакой пользы это не принесет, потерянные килограммы вернуться позже в двойном объеме, организм сильно пострадает, и избавиться от последствий будет очень и очень непросто.

Фото: rs.img.com.ua

"А я пробовал, и мне помогло!"

Многие, кто пробовал такие диеты, могут сказать, что они работают. Ведь вес и объемы быстро уходят, соответственно, результат есть. Но важно знать, что:

Сначала организм избавляется от жидкости. И уменьшение цифры на весах говорит не о меньшем объеме жира, а о том, что тело теряет влагу. Поэтому и наблюдается быстрое исчезновение сантиметров в талии, бедрах и так далее - сначала у вас просто уходит отечность. Даже в тот момент, когда из-за постоянного недоедания начинают уходить килограммы, они уходят не навсегда. После стрессового голода тело "пугается". И, как только вы начнете снова питаться обычными продуктами, оно наберет в два, а то и в три раза больше килограмм, чем вы потеряли. Никакая осиная талия не стоит тех последствий, которые приносит нездоровое похудение. Подумайте сами, какой толк от якобы идеальной фигуры, когда она не подтянута, все лицо в прыщах, под глазами синяки, желудок покрыт язвами, а при любой физической нагрузке тело норовит упасть в обморок из-за проблем с сосудами и сердцем? Эффективно и надолго сбросить вес невозможно без грамотных физических нагрузок и правильного режима питания. Ваше тело должно получать необходимое количество всех важных витаминов и элементов, чтобы иметь возможность оставаться здоровым при стрессе. А похудение - стресс для организма. Поэтому не нужно над ним издеваться. Ваша задача - помочь вашему телу прийти в хорошую форму, сохранив его здоровье. Так вы не только будете лучше себя чувствовать, но и сможете удержать результаты своих трудов на долгие годы. Разумеется, при регулярном поддержании тонуса.

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