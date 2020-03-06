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Всю жизнь хотела синюю кожу: художница решила покрыть все свое тело татуировкой (фото)

Ярко-синяя кожа помогает Лоурай Ли справиться с агорафобией

пятница, 6 марта 2020, 17:56
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Ногтевая художница из английского города Брэдфорд Лоурай Ли более двух лет покрывает тело синей краской. Хотя такой бодиарт обходится ей всего в 10 фунтов в месяц (320 грн), девушка мечтает сделать перманентное тату и остаться ярко-синей навсегда, пишет журнал Dazed.

"Я всю жизнь хотела синюю кожу, и когда видела в кино таких персонажей, думала, что они выглядят замечательно. Не знаю, почему синий. Просто чувствую, что это мой цвет кожи", - говорит Лоурай.

Уже 4 года девушка страдает агорафобией - боязнью открытого пространства. Но синяя кожа, картинки космоса в окнах и бойфренд, который поддерживает ее уже 10 лет, помогают ей справиться с тревогой и предупредить приступы паники.

"Это действительно ужасное чувство. Поэтому я попыталась создать себе маленький мир, которому принадлежу, - объяснила художница. - У меня фотографии космоса в окнах. Я нахожусь здесь в 99,9% случаев, поэтому, если чувствую себя подавленной, я могу притвориться, будто существую в счастливом месте, которое выглядит как космический корабль. Думаю, это то же самое, что быть синей - для меня это просто способ почувствовать себя собой".

Ли рассказала, что пробовала красить кожу в разные цвета, но именно синий всегда ощущался как ее естественный цвет кожи. "Я действительно люблю синюю кожу… Люди сами по себе, живут для себя и просто одеваются так, как они хотят одеться - и я нахожу это очень красивым", - говорит она.

В настоящее время девушка ограничивается бодиартом, опасаясь делать перманентное тату из-за аллергии, но она верит, что однажды сможет навсегда разукрасить свою кожу, отыскав гармонию со своим внутренним миром.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: кожа, макияж

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