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Как приготовить дома ризотто с морепродуктами: рецепт и главные "фишки" итальянской кухни

Как сделать знаменитое блюдо своими руками из обычных продуктов

вторник, 10 марта 2020, 07:16
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Ризотто - знаменитое итальянское блюдо из риса и различных добавок. В этом материале мы расскажем вам, как без особых усилий приготовить ризотто своими руками. Для этого вам понадобятся самые обычные ингредиенты и совсем немного времени.

Итак, для приготовления блюда вам нужны следующие продукты: рис (1 стакан), морковь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), растительное масло (по вкусу), морской коктейль (400 г), соль (по вкусу), перец черный свежемолотый (по вкусу), петрушка (половина пучка), лимонный сок (1 ст. л.), сыр твердый (100 г).

Фото: img.povar.ru

Шаг 1: Для начала нужно тщательно промыть, почистить и мелко нарезать лук и морковь.

Шаг 2: Затем обжарить нарезанные овощи на сковороде примерно 10 минут до прозрачности лука.

Шаг 3: Теперь следует добавить к луку и морковке сырой рис, хорошенько перемешать.

Шаг 4: Вылить на сковороду 2 стакана воды, затем добавить соль и перец по вкусу, довести жидкость до кипения и тушить блюдо 15 минут на среднем огне под крышкой.

Шаг 5: Разморозить морепродукты (если они заморожены) и добавить их к остальным продуктам на сковороде, после чего тушить ингредиенты еще примерно 5 минут. Дольше не нужно, иначе морепродукты могут стать "резиновыми".

Шаг 6: И последний шаг. Ризотто нужно обильно украсить мелко нарезанной зеленью, сбрызнуть лимонным соком и сразу же подавать к столу.

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